Vereador da rolê de ônibus na Praia Azul

O vereador Dr. Wagner Rovina (PV) fiscalizou nesta terça-feira (5) o funcionamento

das linhas de transporte público que partem da região da Praia Azul e Jardim Recanto.

Na ocasião, o parlamentar relata que alguns moradores entraram em contato com seu gabinete solicitando verificação do horário de funcionamento das linhas devido a constantes atrasos verificados. As linhas vistoriadas foram: Mathiensen (225), Mario Covas (220), Terminal (221) e Jardim Brasilia (200).

Leia + sobre política regional

“Verificamos algumas irregularidades e vamos cobrar a empresa responsável por informações e atitudes para solucionar os problemas relatados”, disse.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP