O cantor sertanejo Fabiano, da dupla com o irmão Cesar Menotti, sofreu grave acidente este domingo. Apesar do susto, ele não se feriu.

Ele até gravou story ainda este domingo depois de ter sido atendido. A intenção era acalmar os fãs e informar sobre o choque e o que aconteceu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, dois carros colidiram na BR-040 em Minas Gerais, sendo um deles ocupado por Fabiano Menotti.

Com o impacto da batida, o veículo do cantor chegou a capotar, perdeu parte das rodas e ficou bastante amassado. O parceiro da dupla, César, não estava no carro.

A concessionária que administra o trecho, EPR Via Mineira, informou que o acidente envolveu três pessoas. No carro do sertanejo, além de Fabiano, estava um secretário da equipe, que sofreu um corte na mão e foi encaminhado ao hospital.

Fabiano não se feriu. No outro veículo, o único ocupante, um policial militar, também saiu ileso.