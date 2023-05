Sumaré tem menor taxa de desemprego da RMC

Sumaré é o município com a menor taxa de desemprego

na RMC (Região Metropolitana de Campinas), que conta com 20 municípios. O levantamento foi realizado pela ACIC (Associação Comercial e Industrial de Campinas). O índice de pessoas sem trabalho em Sumaré é de 2,02%, o que corresponde a 3,9 mil moradores de um total de 194,1 mil em situação economicamente ativa.

Os últimos três balanços divulgados pela associação colocam Sumaré com a menor taxa de desocupação regional. Os indicadores de desemprego na cidade são três vezes menores que a média regional de desocupação, que é de 8,31%.

“O saldo positivo na geração de empregos é reflexo do trabalho da administração municipal. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico vem trabalhando para a chegada de novas empresas à cidade, fortalecendo ainda mais a nossa economia. Seguimos trabalhando para que este número cresça ainda mais, negociando a vinda de novos empreendimentos e capacitando os profissionais do município, sejam aqueles em busca do primeiro emprego ou buscando recolocação”, afirmou o prefeito Luiz Dalben.

Dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) mostram que em março Sumaré registrou saldo positivo de 201 vagas. No primeiro trimestre do ano, o saldo também é positivo.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento