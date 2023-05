Ameaçava galera perto do Tivoli e foi em cana

Um homem que ameaçava pessoas com uma arma próximo ao Tivoli

shopping em Santa Bárbara acabou preso na madrugada desta segunda-feira. Populares que se sentiam ameaçados pelo homem. Algumas pessoas que estavam no local apontaram o homem para os Guardas que chegaram para fazer o atendimento.

As ameaças foram feitas entre 1h e 2h da madrugada, quando a GM chegou para atender as reclamações.

GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Santa Bárbara d’Oeste-SP

EQUIPE 4

.🚨Subinspetor Morais

.🚨GCM Gomes

Apoio

.🚨GCM De Souza

.🚨GCM Dgiovany

.📍DATA: 07 de maio 2023

.📍HORA: 02:00

.📍LOCAL: Av. da Agricultura X Av da Indústria – Bairro Jardim Pérola

🛑 Resistência/ Desacato/ Apreensão de objeto(simulacro)

Síntese:*

Estes patrulheiros durante patrulhamento foram informados por diversas pessoas de uma pessoa que estaria armado ameaçando quem passava pelas proximidades do Tivoli Shopping. Inclusive um dos solicitantes apontou de longe o indivíduo, deslocamos até o local e a parte foi abordada e identificada como J.R.G.P 44 anos morador do Jardim Batagin, em busca pessoal foi localizado a suposta arma na sua cintura , porém tratava se de um simulacro de uma pistola .40, a parte estava bastante nervosa informou que estava em posse do simulacro mas que nao tinha ameaçado ninguém, neste instante chegou para prestar apoio outra Viatura com os Patrulheiros De Souza e Dgiovany,porém por estar bem alterado J. ameaçava verbalmente e ofendias os patrulheiros e em certo momento tentou pegar a arma de um dos patrulheiros chegando a por a mão nela, porém de imediato ja imobilizado pelo próprio patrulheiro através de Técnicas de defesa pessoal, sendo assim J.R.G.P. Foi conduzido ao Plantão Policial e após relatar os fatos ao plantonista Marcelo Piveta o mesmo comunicou o Delegado de Plantão o qual deliberou pelo Registro do B O PC de Desacato/ Resistência e Apreensão de Objeto e após tomadas as providências na Delegacia de Policia a parte foi liberada.