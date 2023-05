Cabo Natal vai presidir Comissão de Segurança do Parlamento RMC

Policial militar por cerca de 26 anos, o vereador Cabo Natal

da Câmara de Nova Odessa, foi eleito presidente da Comissão de Segurança do Parlamento Metropolitano em reunião realizada nesta sexta-feira (05/05), em Sumaré. Compõem ainda a comissão os vereadores Tomás Federicci (Jaguariúna), Adilson Paranhos (Monte Mor) e Thiago Brocchi (Americana).

“Começamos o encontro de hoje com uma palestra sobre segurança nas escolas e com uma análise do perfil dos atentados registrados no Brasil. Acredito que essa seja uma forma de entender o que está levando jovens a praticarem atos tão cruéis e de estabelecer políticas capazes de prevenir esse tipo de ação e de ampliar a segurança oferecida às nossas crianças e adolescentes”, afirmou Natal.

“Aproveitei a oportunidade para protocolar um ofício junto ao Parlamento direcionado à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo solicitando a instalação de uma companhia da Polícia Militar para Nova Odessa. A cidade cresceu e estamos acompanhando um aumento das estatísticas criminais. Já é hora de o Estado ampliar o policiamento”, afirmou.

“Na Comissão de Segurança precisamos ir além e buscar também propostas e soluções legislativas que possam ser aplicadas para resolver os problemas comuns das cidades da região”, completou o vereador.

A REUNIÃO – O quarto encontro do Parlamento deste ano, em Sumaré, foi presidido pelo presidente da Câmara de Indaiatuba, Pepo Lepinsk. A reunião contou com a palestra de uma das maiores especialistas em violência escolar, a professora-doutora e pesquisadora da Unicamp, Telma Pileggi Vinha; além de vereadores e presidentes de Câmara de toda a região. Também fizeram parte da Mesa de Honra, o anfitrião Hélio Silva (Sumaré); o presidente da Câmara de Campinas, Luiz Rossini; o 1º secretário do Parlamento, Wagner Morais (presidente da Câmara de Nova Odessa) e Paulo Pereira Filho (Hortolândia), diretor regional da União de Vereadores do Estado de São Paulo (Uvesp).

A professora-doutora Telma Vinha, baseada em dissertação de mestrado da professora Cleone Aparecida Garcia, traçou o perfil dos jovens responsáveis pelos ataques, desde o primeiro ataque no Brasil — ocorrido na Bahia em 2002 — até os dias atuais.

Na Ordem do Dia, os presidentes de Câmara e vereadores, apresentaram ofícios que pedem soluções para problemas de seus Municípios.

0 próximo encontro do colegiado acontece dia 2 de junho, no Município de Vinhedo, debatendo o tema Saúde.

José Alberto da Silva Jr presidente vereador da Câmara Estudantes de Nova Odessa

Os vereadores estudantes da 20º legislatura do projeto na Câmara de Nova Odessa realizaram, nesta sexta-feira (06/05), a primeira sessão ordinária de 2023. O aluno José Alberto da Silva Júnior, da Emef Professora Almerinda Delegá Delben foi eleito presidente da Mesa Diretora. O primeiro secretário é Théo Pieper, aluno da Emefei Vereador Avelino Xavier Alves, Poneis. A segunda secretária é Beatriz Muler Mota, aluna da Emef Alzira Ferreira Delegá.

Com a presença de representantes das 12 escolas municipais de Nova Odessa, a sessão contou com a aprovação de indicações apresentadas pelos vereadores estudantes, que serão encaminhadas à prefeitura para que sejam respondidas pelo Executivo.

Entre os apontamentos estavam manutenção nas vias próximas às escolas, reformas nos prédios das unidades escolares, ampliação do projeto de ensino de robótica a todos os alunos da rede, intervenções viárias nos arredores das escolas e instalação de quadras cobertas nas unidades que não contam com o equipamento, além da necessidade de reformas dos brinquedos dos parquinhos.

A sessão foi acompanhada por pais, coordenadores pedagógicos e professores.

Os vereadores estudantes tomaram posse em sessão solene realizada no último dia 12 de abril. O projeto é desenvolvido pelo Legislativo em parceria com a Secretaria de Educação.

São 12 vereadores estudantes titulares e 12 suplentes, alunos do quinto ano e eleitos pelos colegas de escolas municipais de ensino fundamental.

A próxima sessão ordinária acontece no dia 02 de junho, a partir das 8h, no plenário da Câmara Municipal.

São vereadores estudantes na 20ª legislatura: Lívia Da Silva Moura (Titular), Kayo Adrian Barbosa Ribeiro (Suplente), Cecília Santos Lovati Ribeiro (Titular), Lorena Sales Silvino (Suplente), Théo Pieper (Titular), Rafael De Souza Custódio Antonelo (Suplente), André Carlos Da Silva Oliveira (Titular), Maria Eduarda Fonseca (Suplente) , Hector Pohl Casassa (Titular), Anallice Milok (Suplente), Maria Eduarda Oliveira Ribeiro (Titular), Fábio Garcia Primo (Suplente), João Vinícius Araújo De Paiva (Titular), Thalles Henrique Dos Santos Ozolin (Suplente), Rebeca Layne Alves Franke (Titular), Rafaela Macedo Nogueira (Suplente), Beatriz Muler Mota (Titular), Pedro Isaac Oliveira Batista (Suplente), Manuela Oliveira (Titular), Amélia Oliveira (Suplente), José Alberto Da Silva Júnior (Titular), Enzo Henrique Basso (Suplente), Maria Heloísa Monteiro Lima (Titular), Anna Lívia Bugatti Ibarra (Suplente).