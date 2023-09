O prefeito de Sumaré Luiz Dalben anunciou o aumento de 300 vagas

nas creches conveniadas com a Prefeitura, por meio do Proeb (Programa Pró Educação Básica). Com a ampliação do programa, 6.228 crianças de zero a três anos serão atendidas, um investimento de mais de R$ 3 milhões por mês. As vagas serão distribuídas entre todas as regiões da cidade, de acordo com a demanda.

A ampliação do número de vagas é decorrente da ampliação do número de escolas. Agora, são 84 escolas de Educação Infantil parceiras e participantes do programa. O Proeb é totalmente custeado com recursos municipais.. Desde 2017, 1.680 novas vagas foram criadas no programa, zerando a fila e espera por creches em Sumaré.

“Nosso compromisso é garantir um atendimento e um ensino de qualidade às nossas crianças, além de um ambiente escolar acolhedor e seguro. Em 2017, as escolas do Proeb estavam em greve por falta do repasse da Prefeitura. Com muito empenho e trabalho, pagamos em dia todas as unidades do programa, acertamos valores atrasados de 2016 – num total de mais de R$ 1,6 milhão – e reforçamos a parte pedagógica. Hoje, é um programa fortalecido e de qualidade e conseguimos ampliar ainda mais as vagas e investimento por aluno, de acordo com a necessidade e demanda. Continuamos trabalhando para oferecer uma educação de excelência aos nossos alunos, desde a Educação Infantil até o Ensino Superior”, destacou o prefeito Luiz Dalben.

