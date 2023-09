CPFL realiza “faxina” de cabos de telecomunicações em Americana

A CPFL Paulista informa que realiza, até o dia 30 de setembro, uma ação denominada Faxina de Segurança, que contempla a remoção de cabos de telecomunicação inoperantes e de cabos que possam oferecer risco à população. A ação acontece, em Americana, no calçadão e no bairro Cidade Jardim.

Segundo levantamento da empresa, os trechos têm pontos com cabos nestas condições. Somente nos primeiros dias da ação já foram retirados mais 3.800 quilos de cabos. Previamente, a CPFL Paulista comunicou a todas as empresas que possuem contrato de compartilhamento de estrutura nestes locais para que acompanhassem a ação de regularização.

LEIA TAMBÉM: Preso após levar os fios de cobre de estação do DAE de Santa Bárbara

Cabos em desuso são alvo frequente de reclamações por parte da população. Vereadores também levam o assunto para discussão na Câmara Municipal de forma sucessiva.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP