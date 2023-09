Gama e CPFL resgatam ouriço em fio de alta tensão em Americana

Após uma solicitação via controle da Guarda Municipal de Americana (Gama), na manhã desta segunda feira (11), equipe do Grupo de Proteção Ambiental se deslocou até a Rua Antônio Escoriza onde havia um ouriço se locomovendo pelos fios de alta tensão.

LEIA TAMBÉM: CPFL realiza “faxina” de cabos de telecomunicações em Americana

Os agentes ambientais Rogério e Edilaine acionaram uma equipe da CPFL que lograram êxito em resgatar o animal utilizando um munck com cesto.

Após ser avaliado seu estado de saúde, o animal foi solto em uma área de preservação próxima.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP