Suor, calor e… bactérias! Por que a academia exige cuidados redobrados com a higiene das mãos?

Halteres podem conter até 362 vezes mais bactérias do que um assento de vaso sanitário. Veja quais hábitos simples contribuem na proteção do dia a dia

Para muita gente, frequentar a academia faz parte da rotina de cuidado com a saúde do corpo e da mente. No entanto, o que poucos sabem é que esse ambiente, repleto de equipamentos compartilhados, calor, suor, circulação intensa de pessoas e, muitas vezes, fechado, pode ser um verdadeiro paraíso para bactérias e vírus.

Um estudo norte-americano da FIT Rated realizado em três academias diferentes revelam que halteres podem conter até 362 vezes mais bactérias do que um assento de vaso sanitário — um dado alarmante que acende o alerta sobre a importância de manter hábitos rigorosos de limpeza com as mãos.

O uso de sabonetes antibacterianos se destaca como um recurso eficaz para a higiene adequada, inclusive em espaços de uso coletivo, como academias.

”Hoje em dia, sabonetes são vendidos em barra ou líquido para praticidade, conveniência e proteção do consumidor em qualquer hora e lugar”, lembra Welner Alves, Diretor de Marketing de Personal Careda da Protex, marca de sabonetes focada na proteção e no cuidado da pele e referência no setor de produtos para autocuidado. ”Os sabonetes antibacterianos da Protex são pensados justamente para esses momentos de maior exposição no nosso dia a dia, sendo uma opção eficaz por eliminarem 99,9% dos vírus e bactérias”, diz.

Incorporar produtos com fórmula AB no ritual de limpeza é uma das maneiras mais simples, fáceis e eficazes de se proteger de enfermidades e manter a limpeza. Sabonetes antibacterianos têm ingredientes diferenciados que eliminam com mais eficácia as bactérias.

Prevenção é o melhor exercício: como manter a saúde em dia na academia

Apesar de a academia ser um ambiente cheio de bactérias, especialistas afirmam que é possível se proteger adotando hábitos simples e eficazes de higiene. A seguir, as principais recomendações para frequentadores:

·Higiene das mãos: lavar as mãos é apontado por especialistas como a melhor forma de prevenção. O ideal é higienizá-las antes e depois do treino, após o uso de equipamentos, idas ao banheiro e refeições.

·Limpeza de equipamentos: é essencial limpar aparelhos antes e depois do uso com álcool 70% ou desinfetante fornecido pela academia. O álcool é responsável por eliminar microrganismos presentes nas superfícies.

·Uso de itens pessoais: levar sua própria toalha para enxugar o suor e para forrar os bancos e equipamentos é fundamental.

·Cuidados pessoais: roupas e toalhas devem ser lavadas após cada uso. Também é importante cobrir cortes ou feridas e evitar tocar o rosto durante a malhação, hábito que pode facilitar a entrada de agentes infecciosos.

·Bom senso: A regra de ouro é clara: se estiver doente, evite frequentar a academia para proteger os demais.

