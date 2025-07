Buenos Aires: Uma experiência 360° para aproveitar o inverno ao máximo

A capital argentina oferece tudo o que é necessário para viver intensamente a estação mais fria do ano. Cultura de alto nível, paisagens urbanas com ar europeu, sabores únicos e opções para todos os gostos convivem em uma cidade vibrante. Basta colocar as luvas, o gorro e levantar a gola do casaco para sair e descobrir os mil encantos de Buenos Aires.

A “Rainha da Prata” exibe todo o seu esplendor durante o inverno austral. Buenos Aires está pronta para encantar tanto quem a visita pela primeira vez quanto quem não resiste ao seu charme e volta sempre. Nesse contexto, a Aerolíneas Argentinas lança uma promoção especial para o mercado brasileiro: passagens a partir de R$ 827,00 mais taxas e impostos, com bagagem incluída e a possibilidade de parcelamento em até 12 vezes sem juros. Além disso, os viajantes poderão adicionar um segundo destino dentro da Argentina a partir de USD 50,00. A emissão das passagens estará disponível até 31 de julho, para voos entre 1º de agosto e 20 de novembro. A temporada de inverno na cidade oferece uma atmosfera ideal para quem gosta de se agasalhar com um casaco grosso, enrolar o cachecol no pescoço e sair para explorar a paisagem urbana. Não neva, mas as noites longas e geladas pedem luvas e gorros. As tardes portenhas têm aquele “ar” que o tango eternizou. Ao virar qualquer esquina, surge o encanto e o mistério. A experiência cultural se combina com uma gastronomia de nível internacional, onde sabores tradicionais convivem com criações autorais. O roteiro começa no Teatro Colón, o principal coliseu argentino. Por sua arquitetura refinada, sua história e os grandes artistas que já passaram por seu palco, está à altura de salas como La Scala de Milão, a Ópera Garnier de Paris ou o Royal Opera House de Londres. Além da programação de espetáculos de nível mundial, que está sempre se renovando, o Colón oferece visitas guiadas. Durante o tour, é possível descobrir os segredos do Foyer, da Galeria de Bustos, do majestoso Salão Dourado e da Sala Principal. Os ingressos são acessíveis e não ultrapassam os 20 dólares por pessoa. O “Grande Coliseu argentino” abriu suas portas em 1908. “Aída”, de Giuseppe Verdi, foi a obra inaugural. Já se apresentaram ali nomes internacionais como Igor Stravinsky, Maria Callas, Luciano Pavarotti e Plácido Domingo. E também estrelas argentinas como Jorge Donn, Julio Bocca e Maximiliano Guerra. O Colón tem um protagonista que não se vê, mas se escuta. O som da sala em formato de ferradura é considerado um dos melhores do mundo. Sua acústica perfeita se deve à combinação dos materiais usados na construção e decoração: madeira, mármore, bronze e carpetes de alta qualidade. Nosso segundo destino é um dos orgulhos da cidade: o Malba (Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires). Ali está abrigada a coleção privada da família Constantini. São aproximadamente 400 obras entre pinturas, esculturas, gravuras, fotografias e objetos. Cada peça foi criada ou pertenceu a grandes artistas da América Latina. É possível admirar, por exemplo, obras de Tarsila do Amaral, Cândido Portinari, Maria Martins, Diego Rivera e Hélio Oiticica, entre outros. O museu foi pensado como um espaço dinâmico e interativo. Além disso, há um programa de cinema e uma cinemateca que resgata produções essenciais da sétima arte. Foi assim que se encontrou a única cópia original e completa do filme “Metrópolis”, o clássico de Fritz Lang que se acreditava estar perdido. De lá, seguimos para o Museu Nacional de Belas Artes. Inaugurado em 1896, foi criado como um espaço para abrigar arte internacional de todas as épocas. Hoje conta com mais de 13 mil peças. A construção onde funciona o museu é, por si só, uma obra de arte. Em sua exposição permanente, há obras de Francisco de Goya, Joaquín Sorolla e Bastida, Edgar Degas e Pierre-Auguste Renoir. Também há produções de Pablo Picasso, Amedeo Modigliani, Marc Chagall e Vassily Kandinsky. Para quem busca contato com a natureza, Buenos Aires oferece passeios pelo Delta do Paraná. Esse majestoso rio, que nasce no Brasil e deságua no Rio da Prata, forma um vasto estuário navegável, ideal para explorar de lancha. O passeio permite um contato íntimo com a vegetação densa e misteriosa, ouvir os mil sons da fauna nativa e vivenciar, na própria pele, o labirinto de caminhos de água que só os guias locais conhecem e se atrevem a desafiar. Nossa última parada é o primeiro vinhedo urbano da América Latina, um projeto que nasceu da parceria entre o Hotel Intercontinental e a Bodegas Gamboa. É um dos muitos segredos que Buenos Aires guarda, localizado nos jardins do hotel. Ali está plantada uma seleção de cepas típicas argentinas, como Malbec, Pinot Noir e Torrontés. Neste espaço, onde são oferecidas visitas guiadas e degustações de vinhos, unem-se a inovação, marca registrada do Intercontinental, com a expertise da Bodegas Gamboa, vinícola que possui mais de 6 hectares de vinhedos na região de Campana, a poucos quilômetros ao norte da cidade. Dessa união nascem vinhos elegantes, sofisticados e expressivos, capazes de despertar no paladar um universo de sensações duradouras. O convite está feito. Basta se preparar e começar a aproveitar. Para mais informações sobre esse destino e as atividades disponíveis, acesse o Visit Argentina, a plataforma oficial de turismo do país. Leia + sobre turismo e notícias internacionais + NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP