“Arraiá da Guarda 2025” acontece nos dias 26 e 27 de julho em Santa Bárbara

A Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara d’Oeste promove, nos dias 26 e 27 de julho, mais uma edição do “Arraiá da Guarda”. Com entrada gratuita, o evento beneficente será realizado na sede da Sesetran (Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil), localizada no Jardim Pérola.

Com início às 17 horas no sábado e às 13 horas no domingo, o objetivo da festa é estreitar os laços entre a Guarda Municipal e a comunidade, promovendo integração e solidariedade.

A programação contará com flashback country do grupo Amigos do Corrêa, quadrilha julina inclusiva do Instituto Pernas da Alegria, apresentação de DJ, quadrilha julina da própria Guarda Civil Municipal e show sertanejo ao vivo.

Diversas instituições sociais do município participarão do evento: AMOBAM (Associação dos Moradores do Bairro Mollon); Serviço Social em Promoção da Cidadania Imaculada Conceição; Projeto Emanuel; Grupo Escoteiro Uirapuru; Associação Vinde a Luz; Serviço de Assistência Social Meimei; AMEV (Associação Assistencial para Melhoria de Vida); Guarda Mirim de Santa Bárbara; APNEF (Associação de Pessoas com Necessidades Especiais e Famílias); Instituto Pernas da Alegria.

Serviço:

Evento: Arraiá da Guarda 2025

Data: 26 e 27 de julho

Horário: Sábado, a partir das 17h | Domingo, a partir das 13h

Local: Sede da Sesetran – Rua Curitiba, 256, Jardim Pérola – Santa Bárbara d’Oeste

Entrada Gratuita

Leia + sobre diversão e arte

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP