Americana incentiva participação de empreendedores no Programa Exporta SP

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Americana está incentivando empresas da cidade a participarem do Programa Exporta SP, iniciativa do Governo do Estado que oferece capacitação gratuita para empreendedores interessados em expandir seus negócios para o mercado internacional.

As inscrições estão abertas até 31 de julho e devem ser realizadas no site: bit.ly/venhaexportar.

Voltado a micro, pequenas e médias empresas, além de startups e produtores rurais, o programa é 100% online e pode ser frequentado por empreendedores de qualquer setor da economia.

“O curso capacita os empreendedores a buscarem novos mercados, alavancar investimentos e gerar emprego e renda”, destaca o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

Formação

A formação tem duração de quatro meses. Nos três primeiros, os participantes acompanham dois encontros coletivos por semana. No último mês, recebem até quatro mentorias individuais com especialistas, voltadas às necessidades específicas de seus negócios.

O Exporta SP é promovido pela Diretoria de Relações Internacionais e Comércio Exterior da InvestSP, responsável pelos escritórios internacionais do Governo de São Paulo na Europa, América do Norte, Ásia e Oriente Médio.

O conteúdo da capacitação abrange temas como formação de preços, adequação de produtos e serviços, inteligência comercial e estratégias de marketing e vendas. Após o curso, as empresas ainda contam com apoio técnico por até dois anos.

