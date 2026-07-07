A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu manter a cidadania por nascimento e rejeitou a tentativa do presidente Donald Trump de restringir esse direito por meio de uma ordem executiva. Por 6 votos a 3, a Corte preservou o entendimento de que crianças nascidas em território americano são cidadãs dos Estados Unidos, mesmo quando seus pais estão no país de forma irregular ou temporária.

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A ordem executiva, assinada no início do segundo mandato de Trump, pretendia impedir que filhos de imigrantes sem status legal, visitantes temporários, estudantes internacionais e outros estrangeiros em determinadas categorias migratórias recebessem automaticamente a cidadania americana ao nascer. A medida, no entanto, havia sido barrada por tribunais de instâncias inferiores e nunca chegou a entrar em vigor.

O julgamento foi acompanhado de perto por comunidades imigrantes, especialistas em Direito, organizações de defesa dos direitos civis e autoridades públicas, já que colocava em discussão uma das interpretações constitucionais mais consolidadas da história dos Estados Unidos.

A decisão se fundamenta na 14ª Emenda da Constituição americana, aprovada após a Guerra Civil, que estabelece que todas as pessoas nascidas ou naturalizadas nos Estados Unidos e sujeitas à sua jurisdição são cidadãs do país. Ao longo de décadas, esse dispositivo passou a assegurar a cidadania automática para praticamente todos os nascidos em solo americano, com exceções bastante restritas, como os filhos de diplomatas estrangeiros.

Para Murtaz Navsariwala, advogado de imigração, o julgamento representa uma reafirmação dos limites constitucionais do Poder Executivo e fortalece a segurança jurídica em torno de um dos princípios mais consolidados do direito constitucional americano.

Mudança enorme na Suprema Corte

“Uma mudança dessa magnitude não poderia ser feita por ordem executiva. A Suprema Corte reafirma que a cidadania por nascimento é uma garantia constitucional consolidada e que não pode ser retirada por uma decisão unilateral do Executivo”, afirma Murtaz.

A tentativa de restringir a cidadania por nascimento fazia parte da política migratória mais rígida defendida por Trump. Na prática, a ordem não atingiria apenas famílias em situação migratória irregular, mas também pessoas que vivem legalmente nos Estados Unidos de forma temporária, como estudantes, trabalhadores com visto, turistas e solicitantes de residência permanente.

Caso tivesse entrado em vigor, a medida poderia criar um cenário de insegurança jurídica, com impactos sobre registros de nascimento, emissão de passaportes, acesso a documentos, reconhecimento da nacionalidade e outros direitos vinculados à cidadania americana.

A decisão da Suprema Corte também reforça a importância do precedente estabelecido no caso United States v. Wong Kim Ark, de 1898. Na ocasião, o tribunal reconheceu a cidadania americana de uma pessoa nascida nos Estados Unidos, filha de pais chineses que não eram cidadãos americanos. Desde então, esse julgamento se tornou uma das principais referências para a interpretação da cláusula de cidadania prevista na 14ª Emenda.

Embora a Corte tenha mantido o entendimento histórico sobre a cidadania por nascimento, o julgamento evidenciou divergências entre os ministros. A maioria concluiu que a 14ª Emenda protege esse direito de forma ampla, enquanto os votos dissidentes defenderam que haveria espaço para uma interpretação mais restritiva da Constituição.

Para Murtaz, a decisão oferece segurança jurídica às famílias imigrantes, mas não encerra o debate sobre imigração nos Estados Unidos.

“O resultado dá segurança às famílias imigrantes neste momento, mas o tema certamente continuará no centro da disputa política americana. Por isso, é importante que imigrantes acompanhem as mudanças com cautela e busquem orientação profissional antes de tomar decisões baseadas em anúncios políticos ou interpretações generalizadas”, explica.

A decisão também tem repercussão internacional, especialmente entre famílias estrangeiras que vivem, estudam, trabalham ou pretendem imigrar para os Estados Unidos. Para muitos imigrantes, a cidadania por nascimento representa um importante fator de estabilidade para filhos nascidos em solo americano, independentemente da situação migratória dos pais.

Na prática, o entendimento permanece inalterado: crianças nascidas nos Estados Unidos continuam sendo reconhecidas como cidadãs americanas desde o nascimento, salvo as exceções constitucionais já previstas.

O julgamento também reforça o papel da Suprema Corte como intérprete da Constituição em temas que envolvem direitos fundamentais e os limites do poder presidencial. Ao mesmo tempo, evidencia que, embora o governo federal detenha ampla autoridade para conduzir a política migratória, essa competência não pode se sobrepor a garantias constitucionais consolidadas.

Sobre Murtaz Navsariwala e o Murtaz Law

Advogado especializado em imigração para os Estados Unidos, Murtaz Navsariwala combina formação em Economia e História pela Northwestern University com doutorado em Direito pela Indiana University Bloomington.

Com 18 anos de atuação na área, e uma taxa de aprovação de 99,5%, Murtaz lidera o Murtaz Law, escritório sediado em Illinois (EUA) e reconhecido por sua excelência em vistos de trabalho, com destaque para o EB-2 NIW. Sua formação multidisciplinar, que combina Direito, Economia e História, contribui para uma abordagem sistêmica e estratégica dos temas migratórios, oferecendo interpretações claras e fundamentadas mesmo diante de assuntos complexos ou controversos.