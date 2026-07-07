A contagem regressiva para a escolha da realeza da 31ª Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba já começou e as 15 finalistas estão prontas para viver uma noite inesquecível. Elas representam muito mais do que beleza.

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Carregam a tradição, a elegância, o carisma e a paixão pelo universo country. Assim como no ano passado a corte deste ano será formada pela Rainha, Princesa e Madrinha.

CANDIDATAS CLASSIFICADAS

Leticia Breviglieri

Carolini Tolentino

Júlia Silva

Kamilly Mischiatti

Mariana L. Soares

Giulia de M. Braz

Camile Aquino

Hadassa Oliveira

Nayra Ananias

Emilly de Paula

Luana T. Rasmusen

Danadara N. S. Stenico

Paula D. V. Silva

Vitória R. Gonzalez

Maria C. Marchesin.

A grande final acontecerá no dia 17 de julho, durante o tradicional Baile da Rainha, no Garden Piracicaba, em uma noite repleta de emoção, glamour e muita música ao vivo. O público está convidado a prestigiar esse momento especial, torcer por sua candidata favorita e fazer parte dessa grande celebração da cultura sertaneja.

Os ingressos custam apenas R$ 30,00, garantindo acesso a um evento que promete encantar toda a família e reunir apaixonados pelo rodeio. Muito mais do que um concurso, a escolha da realeza revela mulheres que serão as embaixadoras da Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba, levando com orgulho a tradição, a simpatia e a força que fazem deste um dos maiores eventos da região.

A organização do concurso e coordenação do concurso são da Afetto Marketing, Regina Volpato, ao lado de Julio Silva e Dieine Silva, responsáveis por conduzir cada etapa da preparação das candidatas.

A 31ª Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba, que acontece entre os dias 11 e 22 de agosto, tem a realização da Organização Estrela e da ES Agência de Eventos. A festa começa no dia 11 de agosto com a apresentação de Frei Gilson. Neste dia, o setor pista terá entrada solidária gratuita.

No dia 14 de agosto, Natanzinho Lima e Vini Drumond sobem ao palco para comandar a galera presente. No dia 15, é a vez do “Embaixador” Gusttavo Lima e a cantora Elis Justi agitar a galera. A festa segue na semana seguinte com os shows de Pedro Sampaio & Ícaro & Gilmar no dia 21, e com Bruno & Marrone, Dennis DJ e Fiduma & Jeca encerrando o evento no dia 22 em grande estilo.

A festa “mais charmosa da região”, conhecida também como um dos mais tradicionais rodeios do Estado de São Paulo, a Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba reúne todos os anos milhares de pessoas da cidade de Piracicaba e demais municípios da região.

O evento também terá muito esporte com a montaria em touros e cavalos, além da tradicional prova dos três tambores e a prova Team Penning. As competições serão válidas pela Copa Rozeta.

FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO DE PIRACICABA

A 31ª Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba será realizada em um espaço de 70 mil metros quadrados, o local ainda terá uma estrutura completa com praça de alimentação, Palco Camarote, Palco Universitário e estacionamento.

O público também terá à disposição, além da arquibancada para acompanhar os shows e as montarias, o Camarote Corporativo, Pista, Arena Vip e Front Stage. A segurança será monitorada pela Guarda Civil Municipal, Segurança Privada, Equipe de Brigadistas e pela Polícia Militar. O local também será equipado com câmeras de monitoramento.

SHOWS

11/08 – Frei Gilson (entrada franca pista)

14/08 – Natanzinho Lima e Vini Drumond

15/08 – Gusttavo Lima e Elis Justi

21/08 – Pedro Sampaio & Ícaro & Gilmar

22/08 – Bruno & Marrone, Dennis DJ e Fiduma & Jeca

FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO DE PIRACICABA

Data: 11 a 22 de agosto

Local: Unileste – Avenida Professor Benedito de Andrade, 200 – Piracicaba/SP.

Informações: (19) 9 9623 3506 / https://www.instagram.com/festadopeaodepiracicaba/

15 candidatas irão disputar a final do concurso Rainha FAICI 2026

Muita torcida e energia positiva marcaram o desfile das 30 candidatas que estiveram na passarela do Quintal 193, em Indaiatuba, no último sábado (04), disputando um lugar entre as 15 finalistas do concurso Rainha FAICI 2026, que também irá acontecer no Quintal 193 no próximo dia 18 de julho.

Vale ressaltar que assim como na etapa anterior, a organização do concurso também flexibilizou para o desfile da semifinal e liberou o uso de traje livre e acessórios. 10 jurados deram notas, sem fração, de 1 a 5 para os quesitos: beleza, simpatia e desenvoltura.

A corte será formada pela Rainha FAICI, Princesa e Madrinha. Entre os prêmios para as vencedoras do concurso estão roupas, procedimentos estéticos, além de premiação em dinheiro. Com organização de Junior Grotto e Thaís Carletti, a Rainha FAICI 2026 é voltada a mulheres de 18 a 40 anos de Indaiatuba e todo o Brasil.

CANDIDATAS CLASSIFICADAS

04 – Anna Beatriz

07 – Beatriz Rezende

08 – Camila Morales

09 – Danielle Castilho

10 – Denise Trindade

11 – Emilly Stéfany

13 – Gabrielly Santos

14 – Isabela Campassi

15 – Italla Marques

17 – Laura Araújo

18 – Luma de Vuono

23 – Rafaela Marcelino

24 – Shirlei Mello

26 – Tania Rosa

29 – Yasmim Nadyne

A 37ª edição da Festa do Peão de Indaiatuba acontece entre os dias 07 e 15 de agosto e terá shows de grandes nomes da música sertaneja, além de muito esporte com montarias em touros e provas a cavalos.

Com mais de 30 anos de força e tradição em um dos maiores rodeios do interior paulista, a edição 2026 da FAICI – Festa do Peão de Indaiatuba – terá grandes artistas se apresentando e novidades em sua estrutura. Destaque para a Arena VIP, com localização privilegiada próximo ao palco e serviço de bar exclusivo e o camarote Super Premium Agrobar Itu (open bar) com vista privilegiada, acesso à Área VIP, banheiros exclusivos e um cardápio de bebidas à vontade.

No palco, a FAICI 2026 abre os trabalhos no dia 07 de agosto com Natanzinho Lima, um dos destaques da edição passada do evento, e de Samuel Sorocabinha, uma das grandes revelações do sertanejo na atualidade. No dia 08, três grandes shows: a dupla Rick & Renner, com clássicos de sua carreira, e Gustavo Mioto, que acumula sucessos nas rádios e nas plataformas digitais. Para fechar a noite, Dennis DJ volta para agitar o palco da Festa do Peão de Indaiatuba.

No domingo, dia 09, mais uma novidade: a 1ª Sunset FAICI. No palco, Thiaguinho fecha uma programação que conta ainda com Mamonas Assassinas: O Legado, projeto da família dos integrantes originais que homenageia a banda, após o sucesso no cinema; além de Pintou o Samba, Renan Teixeira, DJ Beccari e DJ Bruno Almeida.

A FAICI retorna em sua segunda semana na quinta-feira, dia 13, com shows de Fabrício Renno, que volta ao palco da festa após grande show em 2025, e mais uma estreia: Panda, que acumula mais de 12 milhões de ouvintes mensais no Spotify e segue crescendo com sucessos consecutivos.

A sexta-feira, dia 14, está reservada para o Embaixador. Gusttavo Lima está de volta a FAICI e traz consigo grandes sucessos em um show que promete parar Indaiatuba e toda região. Encerrando a programação no sábado, dia 15, Felipe Nogueira representa Indaiatuba no palco da festa e na sequência, Zé Neto & Cristiano voltam com novo repertório e dezenas de sucessos.

ESTRUTURA

Em uma área com mais de 120 mil metros quadrados, a FAICI 2026 conta com praça de alimentação coberta, que recebe o Palco Cultural, com artistas de Indaiatuba e região, além de arquibancada coberta, monitoramento por câmeras em todo o recinto e equipe de segurança especializada.

Além da Arena VIP, novidade da FAICI 2026, a festa conta com camarotes coporativos e os camarotes Super Premium, Super Premium Agrobar Itu (open bar) e Infinity Prime, que dão acesso à Área VIP, coladinha ao palco. A Pista oferece ainda acesso à arquibancada coberta. Em sua Arena, a FAICI 2026 contará com montarias em touros e cavalos, além das provas cronometradas. Em sua segunda semana, recebe a última etapa da Liga Nacional de Rodeio, valendo vaga para a grande final no Barretão.

Os ingressos para curtir uma das maiores e melhores festas do interior paulista já estão sendo vendidos pelo site www.q2ingressos.com.br. Os pontos de venda físicos estão no site e nas redes sociais da FAICI.

A FAICI 2026 conta com patrocínio de Império Puro Malte, Embalimp, Yanmar, Brasa, Croissant & Cia, Rede AM One, GoodBom Supermercados, Panificadora e Confeitaria Líder, Master Trailer, UniMax, Chapéus Pralana, 3A Fest, JB Print, Lojas Bandeira, Sucos D’Négri, Corpus Saneamento e Obras, Agrobar Itu, Impacto Prime, Primavera SAF, Logan Serviços, Lance Comunicação e Marketing, Marchetti Fotografia e Resultado Propaganda.

Para mais informações, acesse www.faici.com ou o Instagram @faicioficial.

SHOWS

07/08 – Natanzinho Lima e Samuel Sorocabinha

08/08 – Rick & Renner, Dennis DJ e Gustavo Mioto

09/08 – Thiaguinho e convidados (Mamonas Assassinas – o Legado / Pintou o Samba / Renan Teixeira / DJ Beccari e DJ Bruno Almeida)

13/08 – Panda e Fabricio Renno

14/08 – Gusttavo Lima

15/08 – Zé Neto & Cristiano e Felipe Nogueira

FAICI

Data: 07 a 15 de agosto

Local: Avenida General Motors – SP-75 (ao lado da Toyota) – Indaiatuba/SP

Mais informações: (19) 9 9620 2320 / www.faici.com