Jovens de Hortolândia fazem juramento à bandeira

Cerimônia oficial aconteceu nesta segunda-feira (6), no Ginásio Victor Savalla, no Jardim Nossa Senhora de Fátima

Jovens do sexo masculino, nascidos em Hortolândia, participaram, na manhã desta segunda-feira (06/07), da tradicional cerimônia de juramento à bandeira brasileira, ao final da qual receberam o CDI (Certificado de Dispensa de Incorporação). O documento é fundamental para estar em situação regular perante o Poder Público, relativamente às chamadas obrigações cívicas.

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A solenidade foi promovida pela Prefeitura, por meio da 178ª Junta Militar de Hortolândia, vinculada à Secretaria de Segurança. O evento aconteceu no ginásio poliesportivo “Victor Savalla”, no Jardim Nossa Senhora de Fátima, e reuniu 183 jovens que fizeram o alistamento presencial fora do prazo e familiares. O evento também contou com a presença do secretário de Segurança, Joldemar Nunes Correa, o Dr. Jold, e de representantes da Junta de Serviço Militar, como a equipe da 178ª Junta Militar de Hortolândia e do Chefe do PRM (Posto de Recrutamento e Mobilização) 02/001 – Sorocaba, o 1º Ten. Robson Luiz de Souza.

Importância do CDI

Quem não solicita nem recebe o Certificado de Dispensa de Incorporação pode enfrentar graves limitações no tocante ao exercício da cidadania no País.

Veja abaixo algumas da limitações enfrentadas pelo jovem em situação irregular:

está sujeito à multa,

está impedido de obter passaporte,

está impedido de obter o registro de diploma de profissões liberais,

está impedido de efetuar matrícula ou inscrição para exercer qualquer função profissional,

está impedido de se matricular ou prestar exame em qualquer estabelecimento de ensino.

Como regularizar a situação:

Quem faltou à cerimônia deverá procurar a 178ª Junta Militar para regularizar a situação cívica. A Junta Militar de Hortolândia funciona na Praça de Atendimento do Paço Municipal “Palácio dos Migrantes”, localizado na Rua Professora Celina Franceschini Bueno, nº 100, no Jardim Metropolitan, próximo à Ponte Estaiada. O atendimento presencial é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 99976-2743.

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