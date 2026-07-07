Jovens de Hortolândia fazem juramento à bandeira
Cerimônia oficial aconteceu nesta segunda-feira (6), no Ginásio Victor Savalla, no Jardim Nossa Senhora de Fátima
Jovens do sexo masculino, nascidos em Hortolândia, participaram, na manhã desta segunda-feira (06/07), da tradicional cerimônia de juramento à bandeira brasileira, ao final da qual receberam o CDI (Certificado de Dispensa de Incorporação). O documento é fundamental para estar em situação regular perante o Poder Público, relativamente às chamadas obrigações cívicas.
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A solenidade foi promovida pela Prefeitura, por meio da 178ª Junta Militar de Hortolândia, vinculada à Secretaria de Segurança. O evento aconteceu no ginásio poliesportivo “Victor Savalla”, no Jardim Nossa Senhora de Fátima, e reuniu 183 jovens que fizeram o alistamento presencial fora do prazo e familiares. O evento também contou com a presença do secretário de Segurança, Joldemar Nunes Correa, o Dr. Jold, e de representantes da Junta de Serviço Militar, como a equipe da 178ª Junta Militar de Hortolândia e do Chefe do PRM (Posto de Recrutamento e Mobilização) 02/001 – Sorocaba, o 1º Ten. Robson Luiz de Souza.
Importância do CDI
Quem não solicita nem recebe o Certificado de Dispensa de Incorporação pode enfrentar graves limitações no tocante ao exercício da cidadania no País.
Veja abaixo algumas da limitações enfrentadas pelo jovem em situação irregular:
- está sujeito à multa,
- está impedido de obter passaporte,
- está impedido de obter o registro de diploma de profissões liberais,
- está impedido de efetuar matrícula ou inscrição para exercer qualquer função profissional,
- está impedido de se matricular ou prestar exame em qualquer estabelecimento de ensino.
Como regularizar a situação:
Quem faltou à cerimônia deverá procurar a 178ª Junta Militar para regularizar a situação cívica. A Junta Militar de Hortolândia funciona na Praça de Atendimento do Paço Municipal “Palácio dos Migrantes”, localizado na Rua Professora Celina Franceschini Bueno, nº 100, no Jardim Metropolitan, próximo à Ponte Estaiada. O atendimento presencial é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 99976-2743.
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