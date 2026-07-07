A Secretaria de Saúde de Americana foi contemplada com uma nova ambulância para o transporte eletivo de pacientes para consultas, exames, tratamentos e demais procedimentos de saúde realizados no município e em serviços de referência.

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O veículo foi entregue pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, durante o Ato de Entregas do Novo PAC Saúde para Sorocaba e Região, na última sexta-feira (3), em Sorocaba, e apresentado ao prefeito Chico Sardelli e ao vice-prefeito Odir Demarchi nesta terça (7).

O município foi representado no evento pelo secretário adjunto de Saúde, Fábio Joner, pela superintendente da Fusame (Fundação de Saúde de Americana), Lilian Franco de Godoi, pela diretora financeira e gerente do Fundo Municipal de Saúde, Juliana Toso Chagas Cantelli, e pela coordenadora do setor de Transporte Social, Cláudia Borges de Oliveira Cappelletti.

A ambulância, do Tipo A, foi destinada pelo Ministério da Saúde por meio do eixo Caminhos da Saúde, do Programa Agora Tem Especialistas, e passa a integrar o setor de Transporte Social, contribuindo para a renovação da frota.

Fala prefeito de Americana

“Quero agradecer ao ministro Alexandre Padilha e ao Ministério da Saúde pela destinação da ambulância para Americana. Essa parceria é importante para que possamos fortalecer nossa rede de atendimento e oferecer um serviço cada vez mais eficiente e acolhedor à população. Seguimos trabalhando para ampliar a estrutura da Saúde e garantir melhores condições aos nossos pacientes”, destacou o prefeito Chico Sardelli.

O veículo é voltado ao transporte individualizado de pacientes com restrição de mobilidade e clinicamente estáveis. Conta com compartimento exclusivo para transporte do paciente, maca retrátil, banco para acompanhante, sistema de climatização, iluminação interna, dispositivos de fixação da maca e demais equipamentos previstos nas especificações do Ministério da Saúde, proporcionando mais conforto, segurança e acessibilidade durante os deslocamentos.

Atualmente, o Transporte Social realiza cerca de 48 mil atendimentos por ano, dos quais aproximadamente 6 mil correspondem ao transporte de pacientes em ambulância para consultas, exames, tratamentos e outros procedimentos eletivos.

“Esse reforço representa mais do que a chegada de um novo veículo. Ele contribui para tornar o atendimento mais ágil, confortável e seguro para quem precisa se deslocar em busca de cuidados médicos, além de oferecer melhores condições de trabalho às nossas equipes. Investir na estrutura da rede é investir diretamente na qualidade da assistência prestada aos usuários do SUS”, ressaltou o secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

A incorporação da nova ambulância representa um importante investimento na renovação da frota, contribuindo para manter a qualidade da assistência prestada aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). O novo veículo proporcionará melhores condições aos pacientes, acompanhantes e profissionais envolvidos no transporte, reafirmando o compromisso da administração com a oferta de um serviço cada vez mais humanizado e qualificado.

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