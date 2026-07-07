Futebol Mini-Campo do Flamengo teve foguetório em decisão na semana passada; vereadora Roberta Lima criticou a conduta e fez moção de repúdio

Fogos de artifício no debate- Durante a sessão da Câmara Municipal de Americana realizada nesta terça-feira (7) houve a aprovação de uma moção de repúdio, de autoria da vereadora Roberta Lima (PRD), à conduta do Flamengo Futebol Clube devido à utilização de fogos de artifício com estampido na final do Campeonato de Futebol Mini Campo – Categorias Pré-Mirim (Mirim e Infantil).

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A competição foi realizada na última quarta-feira (1º). A moção foi aprovada por 13 votos a favor, um contra, uma abstenção e três ausências. A autora, integrante do grupo Cadeia Para Maus-Tratos, fez questão de frisar que recebeu diversas denúncias de pessoas questionando prejuízos à saúde de animais, pessoas com deficiência e autistas, entre outros.

Durante a discussão do assunto, Roberta Lima fez questão de dizer que a crítica é contra o fato e não a instituição. “É um repúdio à ação do clube. Deixo claro que não é contra o Flamengo. Sei das ações e da sua história”, frisou.

“Foi filmado e denunciado. Recebi dezenas de denúncias. Principalmente pela questão dos animais”

Lei estadual e municipal contra a utilização de fogos de artifício com estampido (barulho).

Citou que outros eventos se adaptaram à legislação, como a Festa do Peão de Americana e campeonatos municipais decididos no Centro Cívico. “Grandes eventos estão sendo feitos com fogos sem estampido”, reforçou.

Clube se defende

Em nota assinada pelo presidente do Flamengo Futebol Clube, Mauro Borgatto, o clube afirmou que houve uma “breve utilização de efeitos luminosos”. A manifestação foi realizada através de suas redes sociais e a instituição nega a utilização de fogos com barulho, apesar de imagens mostrarem o contrário.

“Desde o planejamento do evento, a organização teve a preocupação de adotar medidas compatíveis com a legislação vigente e com respeito à comunidade, optando por efeitos sem estampido, justamente para minimizar qualquer impacto a animais, crianças, idosos, pessoas com sensibilidade auditiva e demais membros da população”, explicou.

“A apresentação teve duração bastante reduzida com o objetivo de celebrar um momento importante para o esporte e para a comunidade de forma responsável”, defendeu o Flamengo. “O Clube reafirma que respeita todas as manifestações de preocupação relacionadas ao tema e reconhece a importância de promover eventos cada vez mais inclusivos e conscientes. Nosso compromisso sempre foi incentivar o esporte, a convivência familiar e o respeito às pessoas, valores que fazem parte a história da nossa instituição”.

O clube ainda afirma que acolherá as ‘observações recebidas’ e garantiu que, nas próximas edições dos eventos, vai “redobrar os cuidados” na organização. Tudo isso, segundo o clube americanense, para que “as comemorações continuem ocorrendo de forma segura, responsável e respeitosa com toda a comunidade”.

Vídeo fogos no campo do Flamengo

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