Futebol Mini-Campo do Flamengo teve foguetório em decisão na semana passada; vereadora Roberta Lima criticou a conduta e fez moção de repúdio

Fogos de artifício no debate- Durante a sessão da Câmara Municipal de Americana realizada nesta terça-feira (7) houve a aprovação de uma moção de repúdio, de autoria da vereadora Roberta Lima (PRD), à conduta do Flamengo Futebol Clube devido à utilização de fogos de artifício com estampido na final do Campeonato de Futebol Mini Campo – Categorias Pré-Mirim (Mirim e Infantil).

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A competição foi realizada na última quarta-feira (1º). A moção foi aprovada por 13 votos a favor, um contra, uma abstenção e três ausências. A autora, integrante do grupo Cadeia Para Maus-Tratos, fez questão de frisar que recebeu diversas denúncias de pessoas questionando prejuízos à saúde de animais, pessoas com deficiência e autistas, entre outros.

Durante a discussão do assunto, Roberta Lima fez questão de dizer que a crítica é contra o fato e não a instituição. “É um repúdio à ação do clube. Deixo claro que não é contra o Flamengo. Sei das ações e da sua história”, frisou.

“Foi filmado e denunciado. Recebi dezenas de denúncias. Principalmente pela questão dos animais”
Lei estadual e municipal contra a utilização de fogos de artifício com estampido (barulho).

Citou que outros eventos se adaptaram à legislação, como a Festa do Peão de Americana e campeonatos municipais decididos no Centro Cívico. “Grandes eventos estão sendo feitos com fogos sem estampido”, reforçou.

fogos

Clube se defende

Em nota assinada pelo presidente do Flamengo Futebol Clube, Mauro Borgatto, o clube afirmou que houve uma “breve utilização de efeitos luminosos”. A manifestação foi realizada através de suas redes sociais e a instituição nega a utilização de fogos com barulho, apesar de imagens mostrarem o contrário.

“Desde o planejamento do evento, a organização teve a preocupação de adotar medidas compatíveis com a legislação vigente e com respeito à comunidade, optando por efeitos sem estampido, justamente para minimizar qualquer impacto a animais, crianças, idosos, pessoas com sensibilidade auditiva e demais membros da população”, explicou.

“A apresentação teve duração bastante reduzida com o objetivo de celebrar um momento importante para o esporte e para a comunidade de forma responsável”, defendeu o Flamengo. “O Clube reafirma que respeita todas as manifestações de preocupação relacionadas ao tema e reconhece a importância de promover eventos cada vez mais inclusivos e conscientes. Nosso compromisso sempre foi incentivar o esporte, a convivência familiar e o respeito às pessoas, valores que fazem parte a história da nossa instituição”.

O clube ainda afirma que acolherá as ‘observações recebidas’ e garantiu que, nas próximas edições dos eventos, vai “redobrar os cuidados” na organização. Tudo isso, segundo o clube americanense, para que “as comemorações continuem ocorrendo de forma segura, responsável e respeitosa com toda a comunidade”.

Vídeo fogos no campo do Flamengo

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