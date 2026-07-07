Americana paga diferença em reajuste do piso salarial dos professores: R$ 5.130,63

A Prefeitura de Americana fez o pagamento da diferença salarial referente ao reajuste do Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério Público da Educação Básica, que em 2026 passou de R$ 4.867,77 para R$ 5.130,63 para a jornada de 40 horas. Ao todo, 339 profissionais da rede municipal de Educação de Americana foram contemplados. O montante pago na folha de pagamento referente a junho chegou a R$ 117.290,02.

A medida concede equiparação dos valores pagos a auxiliares de desenvolvimento infantil e de professores de creche relativos a janeiro e fevereiro deste ano, impactando positivamente os vencimentos. A partir de março, com a revisão geral dos vencimentos dos servidores públicos municipais, o salário base dos profissionais de creche foi elevado para R$ 5.432,93, superando o piso nacional.

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Para o prefeito Chico Sardelli, o pagamento reconhece o trabalho de excelência desempenhado pelos educadores. “Valorizamos a Educação de Americana com ações concretas e uma delas é o reconhecimento de todo o esforço e a dedicação dos profissionais às nossas crianças e adolescentes matriculados nas escolas da rede municipal”, declarou.

O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, destacou a oportunidade da ação. “Nossos profissionais do Magistério agora desfrutam do merecido recesso escolar e se preparam para o segundo semestre letivo, que será iniciado pela 34ª Semana da Educação de Americana, com palestras de grandes nomes: Clóvis de Barros Filho, Viviane Mozé e Mozart Neves Ramos. Enquanto isso, equipes da secretaria atuam na manutenção dos prédios e estruturas físicas, preparando as escolas para o retorno seguro dos profissionais e dos nossos estudantes”, disse.

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