Há caminhos que mudam de paisagem, mas nunca mudam de destino.

Nos últimos anos, o trabalho me levou a Brasília, onde portas precisavam ser abertas, pontes construídas, para ajudar nossas cidades no desafio de crescer.

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Trabalho que fez sentido porque tinha endereço certo: a nossa gente.

Caminhos, idas e voltas

Por isso, toda semana, eu voltava. Voltava para rever os olhos conhecidos, escutar uma conversa na calçada. Porque é no encontro que a gente aprende. É ouvindo que a gente entende. É caminhando junto que a gente acerta o passo.

E agora, o tempo faz mais uma curva bonita. Voltei para uma nova caminhada. Não para começar de novo, mas para continuar o que a gente nunca deixou de lado: fazer o certo, para fazer bem feito!

Nestes primeiros meses, a região me convidou para conhecê-la ainda melhor. Aceitei com prazer e honra. Visitei cidades e lugares onde o nosso trabalho já havia chegado.

Agora é hora de andar pelas nossas ruas, entrar nos nossos bairros, ouvir quem acorda cedo, quem trabalha duro. Quero escutar mais do que falar. Aprender mais. Juntar forças e esforços – como sempre fizemos juntos.

Afinal, a nossa história você sabe que é de verdade, porque você a viu acontecer. Compromisso que não muda, de quem carrega a sua gente dentro do peito e que por onde vai, sabe o caminho de casa.

Vamos em frente!