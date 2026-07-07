Suspeito tentou fugir após expor as partes íntimas para uma jovem de 19 anos; ações da PM ainda resultaram em prisões por receptação e cumprimento de mandados judiciais em Hortolândia e Sumaré

Um homem de 46 anos foi preso em flagrante por importunação sexual na tarde de segunda-feira (6), em um shopping de Hortolândia. A ocorrência, atendida por equipes do 48º Batalhão da Polícia Militar do Interior (BPM/I), foi o principal destaque das ações policiais registradas na região, que também resultaram em capturas de procurados pela Justiça, prisões por receptação e na apreensão de adolescentes envolvidos em roubo.

Segundo a Polícia Militar, a equipe seguia para prestar apoio em outra ocorrência quando se deparou com um tumulto na praça de alimentação do shopping. No local, uma jovem de 19 anos, visivelmente abalada, relatou que um homem havia praticado importunação sexual ao expor suas partes íntimas.

Ao perceber a aproximação dos policiais, o suspeito tentou fugir, mas foi alcançado e abordado na saída do estabelecimento. A vítima e uma testemunha prestaram depoimento, e o homem foi conduzido à unidade policial, onde a autoridade de plantão ratificou a prisão em flagrante. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

A reportagem do Novo Momento solicitou, via email, o posicionamento do Shopping de Hortolândia a respeito da ocorrência. Até o momento do término da matéria não houve retorno, mas o espaço será concedido caso o estabelecimento queira se manifestar.

Procurados são capturados em Sumaré

Ainda na segunda-feira, policiais militares capturaram dois homens procurados pela Justiça durante patrulhamento na região central de Sumaré.

Um deles, de 24 anos, possuía mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas. O outro, de 30 anos, era procurado por roubo. Ambos foram encaminhados à unidade policial e permaneceram presos.

Mais tarde, no Parque Virgílio Viel, outro homem, de 34 anos, foi preso após consulta aos sistemas policiais apontar um mandado de prisão pelo crime de receptação.

Motocicleta roubada era desmontada em garagem

Também em Sumaré, equipes da PM localizaram uma motocicleta roubada sendo desmontada na garagem de uma residência no Parque Amizade.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram seis pessoas. Dois suspeitos conseguiram fugir pelos fundos do imóvel, enquanto quatro foram abordados — dois maiores de idade, de 18 e 20 anos, e dois adolescentes, de 15 e 16 anos.

Durante a vistoria, foram encontradas ferramentas utilizadas no desmonte do veículo, que possuía registro de roubo. A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante dos dois adultos pelos crimes de receptação e corrupção de menor. Os adolescentes foram ouvidos e liberados.

Adolescentes são apreendidos após roubo de veículo

Na madrugada de terça-feira (7), equipes da Polícia Militar atenderam uma ocorrência de roubo de veículo em andamento no Jardim Estela, em Hortolândia.

Com apoio de outras viaturas, três adolescentes, com idades entre 15 e 17 anos, foram localizados após fugirem em direção à Rodovia SP-101. Um deles estava com um simulacro de arma de fogo e confessou participação no crime, indicando o envolvimento dos demais.

A vítima, de 46 anos, compareceu à delegacia e reconheceu os três adolescentes como autores do roubo. A autoridade policial ratificou a apreensão dos menores, que permaneceram à disposição da Justiça.