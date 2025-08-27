Eventos e projetos apoiados pela empresa fortalecem a cultura local e promovem bem-estar, inclusão e oportunidades para a população

Em 2025, ano em que Americana comemora seus 150 anos de história, a Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, reforça sua presença no município com uma série de iniciativas que geram valor para a comunidade. As ações simbolizam o reconhecimento da empresa ao acolhimento da cidade e reforçam os laços com a comunidade local.

As iniciativas estão alinhadas à estratégia social da companhia, que busca fortalecer o relacionamento com as comunidades vizinhas às suas operações e promover o desenvolvimento socioeconômico sustentável das regiões onde atua.

“Americana faz parte da história da Suzano, e temos muito orgulho de contribuir com o seu desenvolvimento. Neste ano, nossas iniciativas ganham um significado ainda mais especial ao integrarem as comemorações pelos 150 anos da cidade. Reafirmamos nosso compromisso com o crescimento sustentável e a geração de valor para a comunidade.”, destaca Marco Antônio Fuzato, diretor de Operações Industriais na Unidade Limeira da Suzano.

Presença no Roteiro Gastronômico

Entre as principais ações está o Roteiro Gastronômico, que acontece de 29 a 31 de agosto. Parceira oficial do evento, a Suzano levará a mensagem “Se for descartável, escolha de papel” por meio da distribuição de mais de 40 mil copos Bluecup®, feito com papel reciclável, 100% brasileiro e de fonte renovável.

O apoio ao evento é viabilizado pelo Programa Conexão Cultura, da Prefeitura de Americana, que incentiva o financiamento de projetos culturais por empresas da região.

A edição 2025 do Roteiro espera receber mais de 60 mil pessoas, com a participação de mais de 40 restaurantes, pratos exclusivos e apresentações musicais. A entrada é gratuita.

Novo Centro de Distribuição Suzano

Outro marco importante da atuação da Suzano em Americana neste ano foi a inauguração do novo Centro de Distribuição (CD), que recebeu investimento de R$ 39 milhões e gerou cerca de 100 postos de trabalho, entre diretos e indiretos. O espaço foi implantado a partir da reforma do armazém de uma antiga empresa de tapetes, tornando-se estratégico para a economia da cidade.

Mais iniciativas que fortalecem a comunidade

A Suzano também apoiou eventos tradicionais da cidade, como a Feira do Meio Ambiente de Americana (FEAMA) e a Festa de São João de Carioba, que promovem cultura, educação ambiental e envolvimento comunitário.

Em julho, a empresa realizou a 4ª edição da Corrida e Caminhada Suzano Faz Bem, com 1,7 mil atletas e arrecadação de mais de R$ 75 mil destinados à APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Americana, ao Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo e ao Fundo Social de Solidariedade do município.

A empresa também apoia os projetos Construindo Campeões (natação) e Vem pro Rugby, que oferecem aulas gratuitas para crianças e adolescentes da rede pública, promovendo saúde, inclusão e desenvolvimento pessoal.

No campo da capacitação profissional, a Suzano desenvolve o programa Rotas e Travessias, em parceria com o Instituto Aliança, Fundação Forge e Zurich Foundation. A iniciativa oferece cursos gratuitos para jovens da cidade, com foco na inserção no mercado de trabalho. Segundo o Instituto Aliança, mais de 70% dos(as) participantes conseguem colocação profissional após a formação.

