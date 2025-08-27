Nova Odessa inicia Jogos Escolares 2025 com participação de 3,3 mil alunos

Leia + sobre esportes

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio das secretarias municipais de Educação e de Esportes e Lazer, deu início aos Jogos Escolares 2025 nesta terça-feira (26/08). A cerimônia de abertura ocorreu na EMEB Professora Maria Estela Diniz Gazzetta, no Jardim Capuava, marcando o começo de uma série de competições que envolverão mais de 3,3 mil alunos da rede municipal de ensino ao longo dos meses de agosto, setembro, outubro e novembro.

Durante a abertura, o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, reforçou o compromisso da gestão com a formação integral dos alunos. “O esporte na escola vai muito além da atividade física, é uma ferramenta que desenvolve disciplina, respeito, trabalho em equipe e valores que fortalecem não apenas o indivíduo, mas toda a comunidade”, afirmou o prefeito.

Os jogos são organizados de acordo com as fases escolares, promovendo atividades adaptadas para cada nível. Na Educação Infantil, as crianças participam de circuitos motores, que já começaram após a abertura. Já no Ensino Fundamental, as competições são divididas por série: os alunos dos primeiros anos disputarão provas de atletismo, os segundos anos competirão no bola-boliche, e os terceiros anos terão partidas de queimada e vôlei gigante. Nessas categorias, todos os participantes serão premiados com medalhas de participação, reforçando o valor do esforço e da experiência esportiva.

Modalidades

A partir dos quartos e quintos anos do Ensino Fundamental, as modalidades ganham caráter competitivo, com disputas de câmbio (vôlei adaptado), futsal e handebol. Nessa fase, apenas os finalistas ganharão medalhas. Como novidade este ano, será entregue o Troféu Eficiência às escolas campeãs gerais dos períodos da manhã e da tarde, incentivando a participação e o desempenho das unidades escolares.

A secretária municipal de Educação, Vânia Cezaretto, destacou o papel educacional do evento. “Os Jogos Escolares vão muito além da competição. Eles promovem a inclusão, o respeito às regras e o espírito de equipe, além de despertar em nossos alunos o prazer pela prática esportiva desde cedo”, afirmou.

O secretário municipal de Esportes, Ângelo Foroni, reforçou a importância da iniciativa. “O esporte é uma ferramenta poderosa de transformação. Esses jogos são uma oportunidade para as crianças se desenvolverem, se superarem e aprenderem valores que levarão para toda a vida. A parceria com a Educação tem sido fundamental para que isso aconteça”, disse.

As competições seguem com jogos realizados em diferentes escolas municipais.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP