O ex-vereador de Americana Vagner Malheiros deve vir candidato a deputado estadual no ano que vem. Ao NM, ele revelou que tem convites de dois partidos e que ainda avalia as propostas.

Reeleito vereador pelo PSDB em 2020, VM ficou de fora da reeleição e deu a entender que tinha preferido praticar a advocacia em tempo integral e que não estaria mais a fim de seguir como parlamentar na cidade.

Malheiros advogado

Como advogado, Malheiros também atua no setor público. Ele tem auxiliado usuários do serviço público e servidores que ficam sem receber de terceirizadas ou que têm problemas com empregadores.

Atuando mais nos bastidores, ele chamou a atenção de partidos hoje que buscam nomes e deve escolher algum deles para a disputa do ano que vem.

