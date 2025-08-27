Andressa Urach perdeu processo de R$ 2 milhões que movia contra Igreja Universal. Ela pedia o retorno das doações sob alegação de que foi vítima de coação moral e espiritual, além de uma “verdadeira lavagem cerebral”.

Segundo avaliação da juíza Karen Rick Danilevicz Bertoncello, da 13ª Vara Cível de Porto Alegre, ela tinha participação ativa e envolvimento na comunidade, portanto, não haveria indícios de que praticava uma “submissão cega e coagida” à igreja.

Andressa ainda argumentava que começou a frequentar a igreja em um momento de fragilidade, já que se converteu após a infecção generalizada que quase a matou em 2014.

A juíza, no entanto, entendeu que a justificativa não era suficiente para caracterizar uma incapacidade para atos da vida civil ou problemas de consentimento, “especialmente quando não há qualquer prova de interdição ou de comprometimento de suas faculdades mentais.”

Faltou comprovação de Andressa Urach

Andressa não teria comprovado, segundo a juíza, os apuros financeiros e também não anexou comprovantes de renda que ajudassem a confirmar sua situação.

Andressa afirma que mandou R$ 1 milhão por transferência bancária e doou quatro carros, entre eles, veículos de luxo como um Land Rover e um Porsche Cayenne. No total, foram R$ 2.040.042 destinados à Universal. A modelo terá que pagar 10% do valor da causa em honorários de advogados. Ela ainda pode recorrer.

