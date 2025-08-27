Duplicação da Estrada da Balsa entra na fase de pavimentação

Leia Mais notícias da cidade e região

As obras de duplicação da Estrada da Balsa, que liga a região do Jardim das Orquídeas aos bairros Jardim da Balsa I e II, em Americana, entraram na fase de pavimentação nesta segunda-feira (25). As equipes iniciaram a aplicação da massa asfáltica no trecho que havia recebido a base do pavimento na última semana. Os trabalhos são executados como contrapartida da empresa AVT Incorporadora pela construção de um empreendimento residencial.

O serviço está sendo realizado, no momento, entre o Jardim das Orquídeas e a nova rotatória. O trecho seguinte ainda vai receber as etapas de preparação da base e implantação das guias, a fim de garantir a estabilidade e a durabilidade da nova via.

“Essa etapa é um marco importante para a obra, que vai trazer mais segurança e conforto a todos que utilizam a Estrada da Balsa diariamente. Estamos acompanhando os trabalhos com muita atenção para que tudo seja feito com qualidade, garantindo que o resultado final seja duradouro e atenda às necessidades dos americanenses”, comentou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

A intervenção consiste no prolongamento da Avenida João Luiz Mazer, em um trecho de aproximadamente 1 km entre as ruas Antônio Dirceu de Leão e Rio Jiparaná.

“A duplicação da Estrada da Balsa vai transformar a mobilidade da região, criando uma ligação moderna e funcional entre bairros importantes da cidade. Essa é uma intervenção que acompanha o crescimento urbano de Americana e que foi pensada para melhorar o tráfego, valorizar o entorno e oferecer mais qualidade de vida aos moradores”, ressaltou o secretário de Planejamento, Diego Guidolin.

As melhorias no local incluem a recuperação do asfalto da via já existente e a duplicação das faixas de rolamento, com implantação de guias, sarjetas, rotatória, novo pavimento, canteiro central com paisagismo, ciclovia, rotatória e iluminação. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos em novembro

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP