Um homem que tentou passar adiante notas falsas de R$ 200 se deu mal esta terça-feira em Santa Bárbara d’Oeste. O caso foi atendido e apresentado pela Guarda Municipal da cidade. O caso aconteceu no meio da tarde e foi no centro da cidade, na rua Dona Margarida.

Por ser crime de ordem federal, W (42) foi levado para a delegacia da PF em Piracicaba.

O homem disse aos GMs que havia pago R$ 60 por duas notas de R$ 200. E tentou passar adiante em dois comércios do centro da cidade.

GUARDA CIVIL MUNICIPAL Santa Bárbara D’Oeste – SP

NATUREZA: Moeda Falsa

notas falsas

DATA: 26/08/2025 HORA: 15:25 LOCAL: Rua Dona Margarida, 536 – Centro

EQUIPE: 1 🚓VTR 140 Subinspetor Lacerda Gcm Pereira

🚓VTR 150 Subinspetor Amorim Gcm Alehandro

🚓VTR 130 Subinspetor Denis Gcm Jefferson

🚓VTR 125 Gcm Urbano Gcm Medeiros

SÍNTESE

A equipe em patrulhamento preventivo recebeu informações via CICOMM, que informou a rede que pelo estabelecimento Casa de Carnes Só Porco, um indivíduo de camiseta preta escrito “juntos na luta” nas costas e boné vermelho teria acabado de passar uma nota de R$ 200,00 falsa.

De posse das informações passadas e também de fotos enviadas pelo estabelecimento via CICOMM e retransmitidas para a equipe, esta intensificou o patrulhamento pela área central, nas imediações do estabelecimento onde ocorreu o fato, quando na Rua Dona Margarida, 536 (no estabelecimento Suco Laranjinha) deparou-se com um indivíduo com as mesmas características informadas, tanto em relação as cores e aparência como em relação a escrita, e não restando dúvidas a equipe realizou a abordagem do mesmo.

Feita a busca pessoal no abordado, foi localizada consigo uma carteira contendo documentos, objetos pessoais e uma nota falsa de R$ 200,00.

Indagado a respeito da nota e do que fazia no local, informou a equipe que havia adquirido duas notas falsas de R$ 200,00 algumas horas atrás de um desconhecido, pelo valor de R$ 60,00, disse não se lembrar onde passou a primeira e que a segunda seria essa (localizada em sua carteira).

Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao abordado, que foi identificado como W.(42), sendo algemado conforme o decreto 8858/16 por fundado receio de fuga e resguardo da integridade propria e da equipe, e conduzido ao estabelecimento Casa de Carnes Só Porco, onde passara a nota falsa instantes atrás.

No estabelecimento a vítima reconheceu W., bem como relatou os detalhes do ocorrido a equipe, informando que este teria comparecido pelo local minutos antes, adquirido R$ 52,00 em carnes, entregando uma nota de R$ 200,00 e outra de R$ 2,00 como pagamento e deixado o local portando as referidas carnes e R$ 150,00 de troco.

A equipe então conduziu W. até a delegacia da Polícia Federal em Piracicaba, onde compareceu também a vítima T., onde W. foi apresentado e os fatos foram narrados a autoridade policial, que ratificou a prisão em flagrante do mesmo, pelo crime previsto no artigo 289, § 1° do C.P., permanecendo este a disposição da justiça.

