Nova Odessa intensifica ações do “Agosto Lilás”: conscientização no trânsito

Mobilização reforça informações do enfrentamento à violência contra a mulher

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria de Governo e com o apoio do Conselho Municipal da Mulher e do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), realizará nesta terça-feira (26/08), a partir das 9 horas, uma ação de conscientização vinculada à campanha estadual São Paulo por Todas. A iniciativa integra a programação do “Agosto Lilás”, mês dedicado ao enfrentamento da violência contra a mulher.
A mobilização inclui a distribuição de informativos e ocorrerá no semáforo da avenida Ampélio Gazzetta com a avenida Doutor Eddy de Freitas Crissiuma, em frente ao Supermercado São Vicente. O objetivo é ampliar o alcance das informações sobre a segurança da mulher, apresentando à população os canais de denúncia e de atendimento especializado existentes no município, além de incentivar o engajamento de todos no combate à violência doméstica.

O prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho, destacou a importância da iniciativa. “Esta ação é um gesto concreto de cuidado com a mulher e um alerta necessário para toda a nossa sociedade. Precisamos deixar claro que a violência contra a mulher é inaceitável”, afirmou ele.

A mobilização desta terça-feira é mais uma etapa de um trabalho contínuo e integrado que a administração municipal vem realizando. No início do mês, representantes de serviços essenciais se reuniram no CRESAM (Centro de Referência da Saúde da Mulher) para alinhar protocolos e fortalecer a integração entre as áreas de saúde e assistência social, garantindo um atendimento mais ágil e humanizado às mulheres em situação de vulnerabilidade.

Canais de Denúncia

Casos de violência contra a mulher podem ser denunciados utilizando-se os canais 24 horas – Disque Denúncia (180), Disque Direitos Humanos (100) ou Polícia Militar (190). No município, informações e orientações sobre a rede protetiva da mulher podem ser obtidas junto ao CREAS, que atende de segunda à sexta-feira, das 8h às 16h, pelo telefone (19) 3466-3635, ou presencialmente na rua Duque de Caxias, 442, Centro.

 

