Nova Odessa intensifica ações do “Agosto Lilás”: conscientização no trânsito
Mobilização reforça informações do enfrentamento à violência contra a mulher
Leia Mais notícias da cidade e região
O prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho, destacou a importância da iniciativa. “Esta ação é um gesto concreto de cuidado com a mulher e um alerta necessário para toda a nossa sociedade. Precisamos deixar claro que a violência contra a mulher é inaceitável”, afirmou ele.
A mobilização desta terça-feira é mais uma etapa de um trabalho contínuo e integrado que a administração municipal vem realizando. No início do mês, representantes de serviços essenciais se reuniram no CRESAM (Centro de Referência da Saúde da Mulher) para alinhar protocolos e fortalecer a integração entre as áreas de saúde e assistência social, garantindo um atendimento mais ágil e humanizado às mulheres em situação de vulnerabilidade.
Canais de Denúncia
Casos de violência contra a mulher podem ser denunciados utilizando-se os canais 24 horas – Disque Denúncia (180), Disque Direitos Humanos (100) ou Polícia Militar (190). No município, informações e orientações sobre a rede protetiva da mulher podem ser obtidas junto ao CREAS, que atende de segunda à sexta-feira, das 8h às 16h, pelo telefone (19) 3466-3635, ou presencialmente na rua Duque de Caxias, 442, Centro.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP