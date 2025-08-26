Nova Odessa intensifica ações do “Agosto Lilás”: conscientização no trânsito

Mobilização reforça informações do enfrentamento à violência contra a mulher

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria de Governo e com o apoio do Conselho Municipal da Mulher e do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), realizará nesta terça-feira (26/08), a partir das 9 horas, uma ação de conscientização vinculada à campanha estadual São Paulo por Todas. A iniciativa integra a programação do “Agosto Lilás”, mês dedicado ao enfrentamento da violência contra a mulher.

A mobilização inclui a distribuição de informativos e ocorrerá no semáforo da avenida Ampélio Gazzetta com a avenida Doutor Eddy de Freitas Crissiuma, em frente ao Supermercado São Vicente. O objetivo é ampliar o alcance das informações sobre a segurança da mulher, apresentando à população os canais de denúncia e de atendimento especializado existentes no município, além de incentivar o engajamento de todos no combate à violência doméstica.