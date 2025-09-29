Suzano leva alunos de escolas e projetos à Virada Sustentável em São Paulo

Empresa promoveu concurso estudantil sobre mudanças climáticas e apresentou iniciativas de geração de renda apoiadas pela Suzano na 15ª Virada Sustentável

Leia + sobre economia, emprego e mercado

A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, marcou presença na Virada Sustentável 2025, realizada entre os dias 17 e 21 de setembro, em São Paulo. Nesta 15ª edição do evento, a empresa ampliou sua participação com ações voltadas à educação ambiental e ao fortalecimento de comunidades.

O maior festival de sustentabilidade da América Latina, completou 15 anos de existência com a marca de 55 edições realizadas em diversas cidades do país, promovendo conversas e experiências criativas e transformadoras para aproximar o público de temas como justiça climática, mudanças climáticas, consumo consciente e biodiversidade com uma mensagem (pro)positiva acerca da sustentabilidade.

Entre as iniciativas, a Suzano promoveu, em parceria com a Virada Sustentável e a Reconectta e Movimento Escolas pelo Clima, um concurso cultural com escolas públicas estaduais situadas em municípios de atuação da empresa. Os(as) estudantes foram convidados(as) a produzir vídeos criativos, como poemas, peças teatrais ou outras expressões artísticas, respondendo à pergunta: “Como plantar um futuro mais sustentável e otimista diante das mudanças climáticas?”.

Desafio

Participaram do desafio quatro escolas: Escola Estadual (EE) Professor Wilson Camargo (Americana/SP); EE Dr. Sentaro Takaoka (Mogi das Cruzes/SP); EE Professor Antônio José de Siqueira (Jacareí/SP), e EE Dr. Flair Armany (Caçapava/SP). As três melhores propostas foram premiadas com troféus, medalhas, livros, brindes da Suzano e certificados do Movimento Escola pelo Clima. Os(as) alunos(as) foram convidados(as) a participar da cerimônia de premiação em São Paulo com todas as despesas custeadas por meio da lei de incentivo. O grupo também participou de uma roda de conversa sobre mudanças climáticas com os especialistas Nathalia Fan Naville (Suzano) e Edson Grandisoli (Reconectta e Movimento Escolas pelo Clima), além de uma oficina de audiovisual e redes sociais conduzida pelo cineasta Gabriel Zerra e Mel Vermelho.

“Para a Suzano, participar da Virada Sustentável significa dialogar com diferentes públicos sobre os desafios climáticos e apresentar soluções que passam pela educação, pela geração de renda e pela valorização de comunidades. Seguimos orientados pelo nosso direcionador de que só é bom para nós se for bom para o mundo e esse evento busca promover justamente o diálogo entre diferentes públicos em busca de um mundo cada vez mais sustentável”, afirma Beatriz Greco Távora, coordenadora de Relacionamento Social da Suzano.

Projetos sociais

Além da ação educacional, a Suzano também levou ao evento projetos sociais apoiados pela empresa, que apresentaram seus trabalhos e interagiram com o público. Entre os destaques, o grupo Artesãs de São Silvestre (Jacareí/SP), formado majoritariamente por mulheres que encontram no artesanato uma fonte de geração de renda desde 2017; o coletivo Cerâmica Vargem do Tanque (Cunha /SP), dedicado à produção artesanal em argila, preservando tradições locais e fortalecendo a economia da comunidade; o Programa Colmeias (Taubaté/SP), iniciativa que promove a apicultura em áreas de plantio da Suzano, gerando renda e incentivando a conservação ambiental; e o Empreendedores de Americana (Americana/SP), projeto recente em parceria com a Prefeitura, que capacita mais de 40 pessoas em formalização de negócios e marketing digital, além de criar oportunidades de comercialização para os(as) empreendedores(as).

No dia 18, representantes dos projetos ofereceram ao público presente na Virada Sustentável 2025 oficinas de microbordado, cerâmica e fabricação de velas de cera de abelha, aproximando os participantes das práticas desenvolvidas em suas comunidades. Mais do que apresentar os projetos sociais apoiados pela Suzano, o evento também serviu como vitrine para que artesãos(ãs) e produtores(as) pudessem comercializar seus produtos. Essas oportunidades de exposição e vendas reforçam o compromisso da Suzano em incentivar modelos de negócios sustentáveis e inclusivos, que contribuem para a autonomia das comunidades onde a companhia atua.

“A Virada Sustentável 2025 certamente deixa uma marca positiva na vida de todos que participaram das ações realizadas. Para a Suzano, foi muito significativo integrar essa mobilização que trouxe o tema das mudanças climáticas de forma criativa, acessível e inspiradora a diferentes públicos”, destaca Isabel Reis Costa Masagão, gerente de Comunicação e Marca da Suzano.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP