Morre este final de semana Russell Nelson, líder da

Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias

Recebi com tristeza a notícia do falecimento de Russell M Nelson, presidente de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, aos 101 anos.

Deixa um legado de fé e dedicação que continuará a inspirar milhões de pessoas. Meus sentimentos aos familiares, amigos e membros da Igreja.

Russell Nelson, que presidiu A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias por mais de seis anos e se tornou seu líder mais velho na história, morreu no último sábado (27) em Salt Lake City, Utah.

Segundo a Time, Russell M. Nelson ficou conhecido tanto pelas mudanças que fez na igreja quanto pelas polêmicas durante seu mandato.

Ele ajudou a construir muitos templos ao redor do mundo, mas, segundo revista, a igreja também recebeu críticas por como lidou com denúncias de abuso e por suas regras sobre membros LGBTQ+.

Nascido em 1924, Nelson era um médico antes de se dedicar à igreja, como cirurgião cardíaco, ele fez a primeira cirurgia de coração aberto em Utah, segundo a Time.

