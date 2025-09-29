O DAE (Departamento de Água e Esgoto de Americana) realiza nesta segunda-feira, 29 de setembro, às 16h, uma visita guiada com a imprensa na Estação de Tratamento de Água (ETA).
Na ocasião, serão apresentados esclarecimentos sobre a atual situação do tratamento de água no município.
Em seguida, será concedida coletiva de imprensa sobre a falta de água e a situação hídrica em Americana.
Local: Estação de Tratamento de Água de Americana – Praça Fernando Costa, s/nº, Cordenonsi
Horário: 16h DAE
Americana enfrenta nova crise de abastecimento de água e a prefeitura e o departamento tentam agilizar o retorno da água para as casas.