O DAE (Departamento de Água e Esgoto de Americana) realiza nesta segunda-feira, 29 de setembro, às 16h, uma visita guiada com a imprensa na Estação de Tratamento de Água (ETA).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Na ocasião, serão apresentados esclarecimentos sobre a atual situação do tratamento de água no município.

Em seguida, será concedida coletiva de imprensa sobre a falta de água e a situação hídrica em Americana.

Local: Estação de Tratamento de Água de Americana – Praça Fernando Costa, s/nº, Cordenonsi

Horário: 16h DAE

Americana enfrenta nova crise de abastecimento de água e a prefeitura e o departamento tentam agilizar o retorno da água para as casas.

Mais notícias da cidade e região