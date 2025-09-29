O SBT comemora os 45 anos da estreia do programa BOZO no Brasil, exibido pela primeira vez em 6 de setembro de 1980, na antiga TVS, com uma série de lançamentos inéditos que resgatam a nostalgia do icônico palhaço e apresentam o personagem para as novas gerações.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Como marco oficial desta celebração, o Palhaço BOZO retorna ao licenciamento do SBT e ganha uma coleção especial de produtos que reforçam sua importância cultural e o carinho do público ao longo de décadas.

O primeiro lançamento aconteceu no dia 22 de setembro, pela Líder Brinquedos: o Fandom Box do BOZO, miniatura colecionável que segue o sucesso dos bonecos do Silvinho já produzidos pela marca e está disponível para compra através do site oficial da marca.

No dia 5 de outubro, a celebração continua com novidades da Splash Toys: Um boneco colecionável de 25 cm do BOZO, em resina, inspirado no clássico desenho animado do personagem, além de uma coleção composta por seis canecas exclusivas, trazendo artes clássicas do cartoon do BOZO, que chegam como peças oficiais e colecionáveis, à venda no site e na sequência em lojas de brinquedos e produtos colecionáveis.

Além disso, a 123 PIN lança um kit especial com três pins temáticos do BOZO

– o logo oficial, o telefone vermelho clássico e o rosto do palhaço. A marca, que já havia feito sucesso no ano passado com a coleção de pins “Silvinho e SBT”, agora homenageia um dos maiores ícones da TV brasileira. Os pins estarão disponíveis para compra no site da empresa em outubro e, a partir de novembro, em lojas de brinquedos e produtos colecionáveis.

Outros produtos oficiais serão lançados até o final do ano com o maior palhaço do mundo.

Todos os lançamentos fazem parte da coleção oficial “45 anos de BOZO no Brasil”, sob licenciamento exclusivo do SBT.

Leia + sobre Famosos, artes e música