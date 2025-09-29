MAC Americana exibe documentário sobre produção cinematográfica no Brasil

Leia + sobre diversão e arte

O Museu de Arte Contemporânea (MAC) Americana exibe, nesta segunda-feira, dia 29, às 19h30, o documentário “Lado B: como fazer um longa sem grana no Brasil”. A atividade integra a Sessão Pontos MIS e tem entrada gratuita. O MAC Americana fica no Centro de Cultura e Lazer (CCL), na Avenida Brasil, 1.293, Jardim São Paulo.

“Lado B: como fazer um longa sem grana no Brasil” tem direção de Marcelo Galvão e classificação de 14 anos. Com humor, o documentário retrata a realidade do cinema independente, tendo como foco a produção do filme “Quarta B (2005)”, também dirigido por Marcelo Galvão. O filme de 2007 mostra cada dia dos quatro anos de batalha para se produzir o longa.

O Programa Pontos MIS acontece em Americana por meio de parceria entre a Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e o Museu da Imagem e do Som (MIS) de São Paulo.

“A última exibição da Sessão Pontos MIS em setembro traz uma reflexão importante e divertida sobre os desafios da produção cinematográfica nacional”, disse o secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP