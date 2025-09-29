Sumaré teve blitz do Detran-SP contra álcool e direção: 11 multados

Sumaré esteve entre os 46 municípios paulistas que receberam operações do Detran-SP durante a Semana Nacional de Trânsito (18 a 25 de setembro). As ações, realizadas em parceria com a Polícia Militar, tiveram como objetivo combater a prática de misturar álcool e direção — uma das principais causas de sinistros graves no país.

Na região de Campinas, incluindo Sumaré, foram fiscalizados 2.047 motoristas, resultando em 47 recusas ao teste do bafômetro. A iniciativa faz parte do cerco estadual contra a alcoolemia, que alcançou um recorde histórico neste ano: mais de 42 mil veículos abordados em 56 operações.

Em Sumaré, no dia 20 de setembro, na Avenida Eugenia Biancalana Duarte foram 473 veículos fiscalizados e 11 recusas. Na Avenida John Boyd Dunlop, em Campinas, foram 608 verificações e 25 recursas. O objetivo é também reduzir acidentes e ampliar a conscientização de motoristas e pedestres.

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, tanto dirigir sob efeito de álcool quanto recusar o teste do etilômetro (bafômetro) configuram infração gravíssima, com multa de R$ 2.934,70 e processo de suspensão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Em caso de reincidência dentro de 12 meses, a penalidade dobra para R$ 5.869,40.

Quando o motorista apresenta índice a partir de 0,34 mg de álcool por litro de ar, a infração passa a ser considerada crime de trânsito, passível de prisão de seis meses a três anos. “Nossa missão é preservar vidas. A fiscalização tem caráter preventivo e educativo, para conscientizar os motoristas sobre os riscos da combinação entre álcool e direção”, reforçou o Detran-SP.

