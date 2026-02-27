A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, vem ampliando o uso de Inteligência Artificial e conceitos da Indústria 4.0 para fortalecer a excelência operacional da Unidade de Limeira (SP). Como parte dessa estratégia, a companhia opera a Sala Vision, plataforma que monitora e apoia a otimização do processo produtivo, padroniza indicadores e eleva a capacidade de detecção precoce de anomalias, contribuindo para mais estabilidade e eficiência. Atualmente, são cerca de 3,2 mil ativos, como sistemas, maquinários e equipamentos, em monitoramento contínuo.

“A Suzano investe constantemente para aprimorar suas operações, aliando inovação e sustentabilidade. O sistema Vision está sendo desenvolvido para impulsionar um modelo industrial mais inteligente e seguro. O grande diferencial é a previsibilidade: conseguimos identificar comportamentos atípicos antes que evoluam para falhas críticas, planejar intervenções com mais segurança e reduzir imprevistos na operação. Esse avanço contribui para estender a vida útil dos equipamentos, otimizar custos e reduzir riscos de acidentes, reforçando nosso direcionador de gerar e compartilhar valor”, explica Sidney Eduardo Hortolan, gerente de Manutenção da Suzano.

A Sala Vision funciona como um centro integrado de prevenção e resposta a falhas, reunindo informações estratégicas para as áreas de Manutenção e de Operação. Com monitoramento 24 horas, a plataforma acompanha em tempo real as condições e o desempenho dos equipamentos. Essa atuação terá potencial para reduzir paradas não programadas, apoiar a continuidade operacional e reforçar a segurança.

Quando uma anomalia é identificada, alertas automáticos são enviados por canais corporativos seguros, agilizando a resposta das equipes. Além disso, a Sala Vision consolida um histórico de ocorrências, que permitem mensuração de resultados, acompanhamento da performance dos ativos e a priorização de ações com base em criticidade e risco.

“Na Suzano, a automação anda lado a lado com o desenvolvimento das pessoas. O monitoramento por Inteligência Artificial cria um ambiente onde é possível atuar de forma planejada e estratégica. Esse processo exige profissionais cada vez mais qualificados, preparados para interpretar dados, tomar decisões e evoluir junto com a operação. Temos um time dedicado, garantindo que a tecnologia esteja a serviço da segurança e da eficiência”, afirma Sidney.

A iniciativa também fortalece a integração entre Operação, Manutenção, Inspeção e Engenharia, estimulando um modelo de gestão baseado em dados e melhoria contínua.

Atualmente, a sala de monitoramento está presente também nas unidades de Jacareí (SP), Suzano (SP), Mogi das Cruzes (SP), Aracruz (ES), Imperatriz (MA), Três Lagoas (MS) e Mucuri (BA), consolidando a inovação como pilar estratégico da empresa.

Sobre a Suzano

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores fabricantes de papéis da América Latina e líder no segmento de papel higiênico no Brasil. A companhia adota as melhores práticas de inovação e sustentabilidade para desenvolver produtos e soluções a partir de matéria-prima renovável.

Os produtos da Suzano estão presentes na vida de mais de 2 bilhões de pessoas, cerca de 25% da população mundial, e incluem celulose; itens para higiene pessoal como papel higiênico e guardanapos; papéis para embalagens, copos e canudos; papéis para imprimir e escrever, entre outros produtos desenvolvidos para atender à crescente necessidade do planeta por itens mais sustentáveis. Entre suas marcas no Brasil estão Neve®, Pólen®, Suzano Report®, Mimmo®, entre outras. Com sede no Brasil e operações na América Latina, América do Norte, Europa e Ásia, a empresa tem mais de 100 anos de história e ações negociadas nas bolsas do Brasil (SUZB3) e dos Estados Unidos (SUZ). Saiba mais em: www.suzano.com.br.