DAE capacita para agilizar as compras e contratos em Santa Bárbara

Com o objetivo de desburocratizar rotinas e conferir maior celeridade aos processos administrativos, o DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste promoveu, nesta sexta-feira (20), uma palestra de capacitação voltada a seus colaboradores. O encontro teve como foco as diretrizes da nova Instrução Normativa que regulamenta a elaboração de Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Termos de Referência (TR) e a Gestão de Contratos, visando modernizar e otimizar o fluxo interno de trabalho.

A palestra foi ministrada pelo diretor-superintendente da autarquia, Laerson Andia Júnior, que apresentou as atualizações que impactam diretamente a fase de planejamento das contratações públicas — especialmente na elaboração de ETP e TR — bem como na fiscalização e no acompanhamento da execução contratual. O domínio dessas novas diretrizes pelos servidores assegura não apenas a conformidade legal, mas também contribui para a eliminação de gargalos, a redução de retrabalhos e a maior eficiência nos trâmites licitatórios.

“Nosso foco principal é a eficiência. Ao reunirmos toda a equipe técnica para alinhar os procedimentos de ETP, TR e Gestão de Contratos, promovemos a padronização dos processos e garantimos que o serviço público prestado pela autarquia seja cada vez mais ágil, transparente e seguro”, destacou o diretor-superintendente.

Com a equipe técnica capacitada e os procedimentos internos padronizados conforme a nova Instrução Normativa, a expectativa da autarquia é reduzir significativamente o tempo de tramitação dos processos de compras e agilizar a formalização de novos contratos nos próximos meses.

