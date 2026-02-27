A Prefeitura de Americana informa que o trânsito no entorno do Estádio Décio Vitta terá alterações neste sábado (28), devido à realização do jogo entre Rio Branco e União Barbarense, válido pelo Campeonato Paulista Série A3. O objetivo é garantir a organização da partida e a segurança de motoristas e pedestres.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A ação será coordenada pela Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) e da Guarda Municipal (Gama).

A partir de 12h30, a Avenida Carmine Feola permanecerá interditada no trecho entre a Rua Florindo Cibin e a Avenida Europa, enquanto a Rua Vitório Furlan será fechada totalmente. Os locais estarão devidamente sinalizados pela equipe da Utransv.

A orientação aos torcedores é que cheguem com antecedência ao estádio para evitar transtornos. A previsão é que o trânsito nesses pontos seja liberado a partir das 18h.

Derbi no Décio Vitta

O derbi que deve movimentar Americana e Santa Bárbara dOeste este sabado tem provocações de lado a lado. O jogo vale pela 10a rodada e pode determinar o rumo que União Barbarense e Rio Branco vão seguir na parte final da fase geral da Série A3 do Campeonato Paulista de Futebol.

MADRUGADA COM FAIXAS- Na madrugada, um viaduto na rodovia SP 304 trouxe uma faixa da torcida do Rio Branco de Americana fazendo alusão s à maior golada no conflito Uniao x Rio Branco.