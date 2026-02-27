Secretarias de Sumaré orientam população sobre o benefício Gás do Povo

A Secretaria de Inclusão e Assistência Social de Sumaré divulgou um resumo prático com orientações sobre o benefício Gás do Povo, detalhando quem tem direito e como realizar a consulta para verificar a elegibilidade.

O Gás do Povo é um auxílio destinado a famílias em situação de vulnerabilidade social, com o objetivo de contribuir para a aquisição do gás de cozinha, item essencial no orçamento doméstico.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Quem tem direito?

Para ter acesso ao Gás do Povo, é necessário atender aos seguintes critérios:

• Ser beneficiário do Bolsa Família;

• Ter, no mínimo, duas pessoas no núcleo familiar;

• Possuir renda per capita de até meio salário-mínimo;

• Estar com o Cadastro Único atualizado nos últimos 24 meses;

• Ter o CPF do responsável familiar regular, sem pendências.

A Secretaria reforça que é fundamental manter os dados atualizados no Cadastro Único para evitar bloqueios ou exclusões do benefício.

Como consultar

A consulta pode ser feita de forma simples e digital. Uma das opções é por meio do aplicativo Meu Social, disponível para download na Play Store e na App Store. Após acessar com CPF e login gov.br, o usuário deve clicar em “Benefícios” e, em seguida, em Gás do Povo/Auxílio Gás, onde poderá verificar:

• Se o benefício foi aprovado;

• Data de pagamento;

• Forma de recebimento;

• Existência de vale disponível.

Também é possível consultar diretamente pelo site oficial do programa. Informações detalhadas estão disponíveis em informe publicado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

A Secretaria de Inclusão e Assistência Social orienta que, em caso de dúvidas, os munícipes procurem o CRAS de referência ou o setor responsável pelo Cadastro Único no município. Manter as informações atualizadas é a principal medida para garantir o acesso contínuo aos benefícios sociais.

Leia Mais notícias da cidade e região