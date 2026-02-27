Instituto Jr. Dias leva Golzinho de Rua para o Portal de Americana

O Instituto Jr Dias realizou no domingo (22) o evento piloto “Golzinho de Rua”, que contou exclusivamente com a participação dos alunos do instituto. A iniciativa trouxe de volta a alegria das brincadeiras de infância e o espírito de amizade através do futebol de rua, em um ambiente seguro e festivo.

As disputas foram divididas em três categorias:

– 7 a 8 anos: Luka e Otávio foram os vencedores.

– 9 a 12 anos: Breno e Vitão conquistaram o título.

– 13 a 15 anos: João e Puyol levaram a melhor.

Evento

O vereador Juninho Dias, responsável pelo projeto de lei que instituiu o “Esporte e Lazer na Cidade” – iniciativa que prevê o fechamento da principal via de entrada de Americana aos domingos, das 6h às 20h, para grandes eventos –, esteve presente e destacou: “Este foi um evento piloto, realizado apenas com os alunos do Instituto Jr Dias. Em breve, abriremos espaço também para os adultos e para outras crianças que desejam participar. A regra é simples: 10 minutos ou 2 gols, e a diversão é garantida.”

Uma das mães presentes, emocionada com a participação do filho, ressaltou: “Foi maravilhoso ver nossos filhos vivendo a magia do futebol de rua em um ambiente tão especial. É uma experiência que eles vão guardar para sempre.”

Para mais informações sobre as ações do Instituto, acompanhe o Instagram @institutojrdias ou entre em contato pelo e-mail [email protected].

