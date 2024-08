Suzano expande plataforma que impulsiona vendas de parceiros

A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, desenvolveu uma plataforma online inédita para impulsionar as vendas de parceiros focados no universo de materiais de escritório. O objetivo com a criação do marketplace é conectar tanto os consumidores, como as pequenas e médias empresas a papelarias e revendas de materiais de escritório, com intuito de fortalecer estes negócios, possibilitando mais um canal de vendas digital.

A plataforma já está ativa em alguns municípios da região como Indaiatuba, Limeira e Americana e, com a expansão do projeto, passa a estar disponível também para empreendedores e empreendedoras de Campinas.

Chamada de SupriJá, a novidade foi desenvolvida com apoio de parceiros de tecnologia e é focada em clientes corporativos como escritórios de advocacia e contabilidade, escolas e consultórios médicos, entre outros. Na plataforma, essas empresas encontrarão atendimento personalizado, múltiplas cotações, rapidez na entrega, variadas formas de pagamento (como pix e cartão de crédito) e um portfólio abrangente de produtos, que incluem produtos Suzano, como o papel Report®, e todo portfólio de suprimentos de escritório. Os parceiros serão responsáveis pela gestão dos estoques, oferta de produtos e entrega dos materiais aos clientes, contando com o suporte da SupriJá para essa gestão.

“Essa solução foi criada pensando em manter os revendedores Suzano cada vez mais competitivos e, a partir disso, melhorar também a jornada de compra dos consumidores”, diz Francisco Zambon, Gerente de Marketplace na Suzano. “São empresas que muitas vezes atuam nesse mercado de material de escritório há muitos anos, são tradicionais em seus locais de comércio e reconhecidas pela vizinhança. Por isso, é importante estarem preparadas para atender um mercado cada vez mais digital e exigente. Convido todos a acessarem a suprija.com e conhecerem a nossa plataforma”, completa Zambon.

A escolha de atuação da plataforma considera o volume de comerciantes especializados em materiais de escritório nas respectivas localidades, a facilidade logística e de distribuição, além da base consolidada de clientes papeleiros da Suzano nessas regiões.

Em Campinas, a SupriCamp é uma das parceiras nesta iniciativa. No mercado há mais de 15 anos, a empresa considera a SupriJá uma oportunidade de promover o crescimento e fortalecimento de sua presença no mercado. “Nossas expectativas são as melhores. Esperamos que a SupriJá nos traga novos clientes e agregue o nosso faturamento. Estimamos sucesso a médio e longo prazos, na medida em que a plataforma se consolide e fique mais conhecida em toda a região”, comenta Luiz Carlos de Angelis, proprietário da SupriCamp.

Sem histórico de vendas pela internet, o empresário acredita que a plataforma contribua para a ampliação de suas vendas e carteira de clientes. “Acreditamos nesse projeto desde o início. Tivemos algumas reuniões para entender o funcionamento do SupriJá e aderimos. Iniciamos há 15 dias, ainda não temos como avaliar resultados, mas estamos otimistas. Com a SupriJá conseguimos trabalhar com e-commerce, algo que ainda não tínhamos e acredito que isso nos trará novos clientes. A plataforma funcionará como mais um importante canal de vendas, gerando oportunidade de negócios para a nossa empresa”, avalia.

O empresário também valoriza a parceria de longa data com a Suzano. “Nossa parceria com a empresa é antiga. A Suzano é nossa fornecedora há mais de 12 anos. Sabemos da força e credibilidade do nome e da marca Suzano, por isso acredito que teremos resultados positivos com esta iniciativa”, diz ele.

A SupriJá pretende expandir seus serviços também para outros municípios paulistas ainda durante este ano de 2024. Esta iniciativa está alinhada à jornada da Unidade de Papel e Embalagem da Suzano, que vem se aproximando dos seus parceiros para proporcionar aos clientes do segmento uma experiência mais digital e ágil.

Sobre a Suzano

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores produtoras de papéis da América Latina, líder no segmento de papel higiênico no Brasil e referência no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras a partir de matéria-prima de fonte renovável. Nossos produtos e soluções estão presentes na vida de mais de 2 bilhões de pessoas, abastecem mais de 100 países e incluem celulose; papéis para imprimir e escrever; papéis para embalagens, copos e canudos; papéis sanitários e produtos absorventes; além de novos bioprodutos desenvolvidos para atender a demanda global. A inovação e a sustentabilidade orientam nosso propósito de “Renovar a vida a partir da árvore” e nosso trabalho no enfrentamento dos desafios da sociedade e do planeta. Com 100 anos de história, temos ações nas bolsas do Brasil (SUZB3) e dos Estados Unidos (SUZ). Saiba mais na página: https://www.suzano.com.br/