A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do

cultivo de eucalipto, está com inscrições abertas para nova formação de pessoas com deficiência (PcDs) em Americana (SP). Com 16 vagas disponíveis, a qualificação faz parte do Programa Somar da empresa, realizado em parceria com o Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), e tem como objetivo formar pessoas com deficiência para atuarem no setor. As inscrições seguem abertas até o dia 17 de maio, exclusivamente para PcDs, e devem ser realizadas pelo site http://www.ms.iel.org.br/.

Para participar do processo seletivo, é necessário atender aos seguintes pré-requisitos: ser PcD (candidatos e candidatas devem apresentar laudo médico atualizado dos últimos 12 meses); ter 18 anos ou mais; Ensino Médio completo; dispensa militar para homens; disponibilidade para estudar no horário noturno (18h às 22h); e residir nos municípios de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara do Oeste.

Após as inscrições, candidatos(as) deverão passar por um processo seletivo, com etapas eliminatórias, que inclui análise documental, avaliação médica e entrevistas presenciais. O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 22 de maio, no site http://www.ms.iel.org.br/.

A formação

O curso de Auxiliar de Produção de Papel e Celulose será dividido em 5 módulos com: Noções Básicas de Saúde e Segurança; Celulose; Processo de Fabricação do Papel; Controle Dimensional; Conceitos de Lean Manufacturing, que correspondem ao total de 144 horas/aula.

As aulas serão realizadas de segunda a sexta-feira, com quatro horas diárias (18h às 22h) e está previsto para iniciar no dia 29 de maio. Os(as) selecionados(as) serão beneficiados(as) com Bolsa Auxílio de R$ 500,00 para custos de transporte, sem custos com as aulas ou material didático.

“Na Suzano acreditamos que a inclusão de pessoas com deficiência e a equidade de oportunidades são essenciais no processo de desenvolvimento social e na construção de uma sociedade mais justa. Para nós, a diversidade, a equidade e a inclusão nos fortalecem”, destaca Rachel Velloso, gerente de Gente e Gestão da Suzano.

Após a conclusão do curso, todas as pessoas certificadas poderão participar de futuros processos seletivos da Suzano, conforme a disponibilidade de vagas ofertadas pela companhia.

Diversidade e inclusão

Elvis Daniel Nunes, de 40 anos, é de Americana e, desde dezembro de 2022, é colaborador da Suzano, na Unidade de Limeira, onde atua como mecânico de máquinas, em uma vaga destinada a profissionais PcDs. Elvis Daniel sofreu um acidente na infância e perdeu a falange do polegar direito, ficando com uma deficiência de grau leve, sem a necessidade de adaptações. “Eu trabalho como mecânico de máquinas de papel, faço inspeções preventivas nas máquinas durante as paradas programadas e presto apoio na operação do turno, quando necessário.”

Desde 2005, ele busca por conhecimentos na área, fez seus primeiros cursos profissionalizantes no Senai e formou-se em técnico em Mecânica em 2010, na ETEC Polivalente. Elvis Daniel conta que, no início da carreira, teve dificuldades para se colocar no mercado. Em 2016, conseguiu seu primeiro emprego ocupando uma vaga destinada a profissionais PcDs, na cidade de Nova Odessa.

“Aqui na Suzano fui muito bem recebido, sem diferenças. Temos que valorizar cada vez mais iniciativas como está, que a empresa está oferecendo aos profissionais PcDs. Eu acredito que está é uma ótima iniciativa, promover a inclusão e mostrar que todos podemos trabalhar juntos, de igual para igual”, conclui o colaborador.

Sobre a Suzano

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores produtoras de papel da América Latina e referência no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras de origem renovável. Os produtos da companhia, que fazem parte da vida de mais de 2 bilhões de pessoas e abastecem mais de 100 países, incluem celulose, papéis para imprimir e escrever, canudos e copos de papel, embalagens de papel, absorventes higiênicos e papel higiênico, entre outros. A Suzano é guiada pelo propósito de Renovar a vida a partir da árvore. A inovabilidade, a busca da sustentabilidade por meio da inovação, orienta o trabalho da companhia no enfrentamento dos desafios da sociedade. Com 99 anos de história, a empresa tem ações negociadas nas bolsas do Brasil (SUZB3) e dos Estados Unidos (SUZ).

