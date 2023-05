Os professores de Educação Física da Rede Municipal de Ensino de

Santa Bárbara d’Oeste participaram de uma formação, neste mês, com o tema “Circo na Escola”. O objetivo foi possibilitar elementos do circo nas atividades com os alunos trazendo a imaginação e ludicidade nas práticas.

O encontro on-line trouxe a discussão sobre a inserção de diversas possibilidades como malabarismos, equilíbrios com objetos e com o corpo, encenações, ginástica individual e acrobática e acrobacias aéreas, tematizadas a partir da cultura corporal do movimento.

A formadora foi a professora Janaína Munhoz, graduada pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), especialista em Lazer pela Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, em Educação Física Escolar pela UFSCar e mestranda também pela UFSCar.

As formações são oportunizadas frequentemente na Rede Municipal de Ensino para qualificar os educadores e a aprendizagem dos alunos. Atualmente são mais de 16 mil alunos matriculados nas escolas municipais da cidade.

