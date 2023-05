Saúde capacita APAE para atendimento a pacientes com traqueostomia

A equipe da UAD (Unidade de Atendimento Domiciliar) da Secretaria de Saúde

de Americana realizou, nesta sexta-feira (28), uma capacitação aos profissionais da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) sobre assistência aos pacientes com traqueostomia.

A capacitação foi conduzida pela enfermeira Ilara Calixto e contou com a participação de aproximadamente 100 profissionais da equipe multidisciplinar que presta assistência na entidade, entre enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais, nutricionistas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, educadores físicos, pedagogos, psicopedagogos, monitores e recepcionistas.

A ação teve como objetivo promover a inclusão social do paciente traqueostomizado, com orientações aos profissionais sobre os cuidados e o manejo da traqueostomia, além de noções gerais sobre o atendimento ao paciente nesta situação, fora do ambiente hospitalar.

Recentemente, a APAE expôs à Secretaria de Saúde algumas dificuldades sobre esse tipo de atendimento, o que motivou a parceria que resultou na capacitação aos profissionais, e que foi deliberada pelo secretário da pasta, Danilo Carvalho Oliveira.

“Nós fomos procurados pela diretoria da APAEe, que nos solicitou apoio técnico para este tipo de atendimento. Prontamente nos colocamos à disposição para colaborar e acertamos contribuir de imediato com uma capacitação pela nossa equipe da UAD”, esclareceu o secretário.

A APAE informou que está em constante busca de melhoria das intervenções terapêuticas, tanto na área de saúde como para os alunos que frequentam sua escola de educação especial, capacitando toda a equipe de acordo com as demandas individuais de cada usuário.

