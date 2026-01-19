Talitha De Nadai questiona horário de funcionamento das creches em Americana

A vereadora Talitha De Nadai (PDT) protocolou um requerimento na Câmara Municipal de Americana solicitando informações detalhadas ao Poder Executivo sobre os horários de funcionamento das creches da rede municipal.

Segundo a parlamentar, a iniciativa surgiu a partir de manifestações recebidas em seu gabinete principalmente de mães solo, que não contam com rede de apoio e relatam obstáculos diários para manter seus empregos devido à incompatibilidade entre a jornada de trabalho e os horários praticados pelas unidades escolares. “Sabemos que a educação infantil é um direito da criança, mas também é uma política essencial de apoio às famílias, especialmente às mulheres que, em muitos casos, assumem sozinhas a responsabilidade pelos cuidados com os filhos”, destaca Talitha.

No requerimento, a vereadora pergunta quais são os horários atualmente praticados pelas creches municipais e se há unidades com horário estendido; solicita informações sobre quais creches oferecem esse serviço, os horários, o número de crianças atendidas e os critérios de acesso; e cobra esclarecimentos sobre a existência de estudos, projetos ou planejamento para implantação desse modelo no município, bem como a previsão orçamentária.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário durante a sessão ordinária de terça-feira (20) e será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.

