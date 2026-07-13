A vereadora Talitha De Nadai (PDT) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre a contratação de médico neuropediatra e a oferta de atendimentos na rede municipal de saúde.

No documento, a parlamentar busca acompanhar o cumprimento das informações prestadas anteriormente pelo Poder Executivo em resposta ao requerimento nº 174/2025, que informava a contratação de um profissional da especialidade. O objetivo é verificar se a medida foi efetivamente concretizada e se houve impacto na redução da fila de espera por consultas.

Talitha destaca que o atendimento em neuropediatria é fundamental para crianças com suspeitas ou diagnóstico de transtornos neurológicos e do neurodesenvolvimento, permitindo diagnóstico precoce, início oportuno dos tratamentos e melhores resultados para o desenvolvimento infantil.

“O acompanhamento dessas informações é essencial para garantir que as medidas anunciadas realmente saiam do papel. Estamos falando de crianças que dependem de um atendimento especializado para receber diagnóstico e iniciar o tratamento no momento adequado. Quanto mais cedo esse atendimento acontece, maiores são as chances de um desenvolvimento saudável e de melhor qualidade de vida para essas famílias”, afirmou a vereadora.

No requerimento, Talitha questiona se a contratação do neuropediatra foi efetivamente realizada, quando os atendimentos tiveram início, quantos profissionais da especialidade atuam atualmente na rede municipal, a carga horária de cada um e em quais unidades são realizados os atendimentos.

A vereadora também solicita informações sobre o número atualizado de pacientes que aguardam consulta com neuropediatra, se houve redução da fila de espera em relação aos dados apresentados anteriormente, qual o tempo médio de espera para a primeira consulta e se existem pacientes classificados como casos de urgência aguardando atendimento, além dos critérios utilizados para essa classificação.

O requerimento foi aprovado pelos vereadores em Plenário durante a sessão ordinária de terça-feira (7) e será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.