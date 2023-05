Tantas assume Assessoria de Imprensa do Tivoli

A Tantas Comunicação Integrada retoma a partir

do dia 31 de maio o trabalho de Assessoria de Imprensa para o Tivoli Shopping. A agência, que completa 20 anos de mercado em 2023, já havia atuado entre 2006 e 2018 junto ao centro de compras e reassume a estratégia de comunicação e relacionamento com as mídias locais e regionais, visando o fortalecimento da marca e impulsionamento das ações do Tivoli Shopping.

“Estamos muito felizes em retomar essa parceria com o Tivoli, ainda mais neste ano em que o shopping, que é tradicional em nossa região, celebra seus 25 anos”, afirma o jornalista Alberto Augusto, diretor geral da agência de Comunicação.

“O Tivoli shopping deseja boas-vindas a Tantas e aproveita a oportunidade para agradecer a Lettera pela parceria nos últimos anos”, ressalta Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

O atendimento ao Tivoli será coordenado por Alberto (alberto@tantas.com.br) e o atendimento à imprensa será realizado pela jornalista Cristiani Custódio (cris@tantas.com.br).

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento