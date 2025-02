Tarcísio lidera corrida em SP com Pablo Marçal em 2o

O governador Tarcísio de Freitas é favorito para as eleições ao Governo de São Paulo em 2026. Ele teve o governo aprovado por 55% da população e leva a reeleição com larga vantagem, em um total de nove cenários simulados pelo do Instituto Realtime Big Data, em pesquisa encomendada pela Rede Record de Televisão, divulgada na tarde desta sexta-feira (14).

No total, 1500 pessoas foram ouvidas em todo estado de São Paulo, no dia 13 de fevereiro, e a margem de erro é de 3 pontos percentuais, para cima ou para baixo.

“O Governador Tarcísio de Freitas é o grande favorito para vencer as eleições de 2026, muito em razão da forte aprovação de seu governo. Importante salientar ainda que a esquerda não conseguiu, até o momento, encontrar um nome forte que possa enfrentá-lo. Caso Tarcísio não seja candidato, Ricardo Nunes e Eduardo Bolsonaro aparecem como nomes de destaque, assim como o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, que tem se destacado muito nas redes sociais”, afirma Wilson Pedroso, sócio estrategista da Realtime Big Data.

De acordo com a pesquisa, Tarcísio de Freitas (Rep) alcança 44% das intenções de votos concorrendo contra Pablo Marçal (PRTB), com 20%, Geraldo Alckmin (PSB), com 13%, e Alexandre Padilha (PT), com 5%. Brancos e nulos somam 6% e os eleitores que não sabiam ou não responderam são 12%.

No segundo cenário avaliado pelo Realtime Big Data, Tarcísio de Freitas tem 42% da preferência dos eleitores e Guilherme Boulos aparece em segundo lugar, com 21%. Pablo Marçal alcança 19 pontos percentuais e Alckmin fica com 9%. Brancos e nulos são 4% e aqueles que não responderam são 5%.

No terceiro cenário, em que são apresentados aos entrevistados apenas os nomes de Tarcísio, Alckmin e Padilha, o atual governador tem 55% da preferência. Esse índice chega a 57% quando os concorrentes são Márcio França (PSB) e Padilha.

“O governador Tarcísio de Freitas é amplo favorito à reeleição. Não há qualquer adversário que tenha a capacidade de incomodá-lo nesse momento. Chama a atenção o desempenho abaixo do esperado do vice-presidente Geraldo Alckmin, que governou o estado por quatro oportunidades e parece estar relegado a um segundo plano na disputa. Uma candidatura de Tarcísio ao Planalto deixa o cenário paulista absolutamente imprevisível, mas com tendência de vitória de um apadrinhado seu”, analisa Bruno Soller, cientista político do Realtime Big Data.

Cenários sem Tarcísio

O Realtime Big Data também simulou cenários sem a presença de Tarcísio de Freitas, considerando uma possível candidatura do governador à presidência da República. O atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, chega em primeiro lugar, com 37% da preferência dos eleitores, seguido por Geraldo Alckmin (18%), Rodrigo Manga (9%) e Alexandre Padilha (7%).

O vice-presidente Geraldo Alckmin tem a preferência em três cenários diferentes, mas em nenhum deles alcança desempenho superior aos 30 pontos percentuais. No primeiro deles, pontua 26%, contra Rodrigo Manga e Alexandre Padilha, que chegam a 13% e 8%, respectivamente. No segundo cenário, Alckmin tem 24%, à frente do Capitão Derrite (16%) e Padilha (8%). O melhor desempenho de Alckmin, de 30 pontos percentuais, foi observado em um cenário contra Padilha (9%) e Felício Ramuth (4%).

Caso Eduardo Bolsonaro (PL) seja candidato, ele conquista 42% da preferência dos paulistas, à frente de Alckmin (20%) e Padilha (6%).

Segundo turno

Em um possível segundo turno, Tarcísio de Freitas é o preferido dos paulistas em cinco cenários diferentes, chegando a 58% contra Alckmin (20%), 59% conta Marcio França (17%) e 61% contra Padilha (13%). Em uma possível disputa contra Pablo Marçal, Tarcísio fica com 48% e o adversário com 22%. No último cenário simulado, Tarcísio tem 52% e Padilha tem 27% da preferência dos entrevistados.

Aprovação do Governo Tarcísio

O Real Time Big Data também mediu o índice de aprovação dos paulistas para os governos estadual e federal. No total, 62% declararam aprovar o governo de Tarcísio de Freitas, contra 33% que desaprovam. Já o governo do presidente Lula recebeu aprovação de 39% dos entrevistados, sendo que 55% desaprovam.

