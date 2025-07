Um homem acusado de tráfico de drogas acabou detido na manhã desta segunda-feira em Americana. Ele jogou o material no chão mas acabou sendo detido. O caso aconteceu pouco depois das 9h. HAL, de 48 anos, foi detido e foi levado para a delegacia. Um homem que comprava crack chegou a ser detido, mas foi liberado logo em seguida.

GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA

NATUREZA: Tráfico de Drogas/Captura de indivíduo procurado pela justiça.

EQUIPE: R-234 Sub Novais, GCM Vieira e GCM De Campos



DATA: 21/07/2025 *HORA:* 9H20m LOCAL: Rua São Joaquim 373, São Manoel

NOME: H. A. L DATA NASCIMENTO: 5/5/1977

*NOME:*J. C. S DATA NASCIMENTO: 4/9/1990

RESUMO DOS FATOS: Equipe encontrava-se em patrulhamento pelo bairro São Manoel, quando acessou a rua São Joaquim deparou-se com duas partes onde um passava algo ao outro. Equipe ao realizar abordagem notou que H.A.L dispensou algo ao solo, em revista pessoal com J.C.S foram localizadas duas porções de substância análoga a crack bem como um celular Redmi, com H.A.L na revista pessoal nada localizado, porém ao solo onde o mesmo dispensou dez porções de substância análoga a crack.

Indagado sobre os entorpecentes H.A.L alegou que passou um indivíduo que havia dado as pedras de crack a ele, ja J.C.S informou que seria usuário e estaria ali para consumir o entorpecente.

Em pesquisa de antecedentes criminais constatou-se que J.C.S encontrava-se com mandado de prisão em aberto pelo artigo 33 do CP. Diante dos fatos lido direitos constitucionais, realizado uso de algemas para evitar fuga e preservar integridade das partes e conduzidos a unidade de policia judiciária para apresentação dos fatos à autoridade competente.

Pela unidade policial autoridade signatária deliberou pelo registro de BOPC KN3034/2025 de Captura de procurado ficando J.C.S a disposição da justiça, e registro de BOPC …… de Tráfico de drogas ficando H.A.L a disposição da justiça. Foram apreendidas doze porções de crack, um celular Redmi de cor preta com capa roxa.

