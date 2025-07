Hospital Municipal de Americana faz 77 mil atendimentos no 1º semestre

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, realizou 77.244 atendimentos entre janeiro e junho de 2025. O número representa um crescimento de 2,6% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram registrados 75.296 atendimentos.

No total, 49.287 pessoas utilizaram os serviços da unidade no primeiro semestre deste ano, um aumento de 4,6% em relação às 47.127 atendidas no mesmo período do ano passado. O hospital oferece atendimento por meio do Pronto-Socorro Adulto e Infantil, serviços de urgência e procedimentos cirúrgicos.

A presidente do Grupo Chavantes, gestor da unidade, Dra. Leticia Bellotto Turim, destacou o significado dos dados. “Cada número representa vidas que confiam em nossa capacidade de cuidar. Estamos investindo em profissionais e infraestrutura para transformar esse crescimento em acesso qualificado, humanizado e com responsabilidade social”, afirmou.

Avanços

O diretor do Hospital Municipal, Ruy Santos, também comentou o avanço nos atendimentos. “Na linha de frente, otimizamos fluxos com tecnologia integrada para garantir agilidade. Esse resultado é tributo ao empenho diário das nossas equipes multidisciplinares”, avaliou.

Para o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira, os números refletem o compromisso da gestão municipal com a saúde pública. “O crescimento dos atendimentos é resultado direto dos investimentos na qualificação do serviço, valorização dos profissionais e ampliação da estrutura. Seguimos trabalhando, em parceria com o Grupo Chavantes, para garantir um atendimento rápido, seguro e humanizado à população”, enfatizou.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

Leia Mais notícias da cidade e região

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP