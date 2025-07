Número de imigrantes estrangeiros no Brasil cresce 70%

O IBGE revela aumento histórico no número de imigrantes no país, destacando a Venezuela como principal origem dos estrangeiros residentes no Brasil

O número de estrangeiros e naturalizados vivendo no Brasil cresceu 70%, e saltou de 592 mil para 1 milhão de pessoas, segundo o Censo 2022, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Pela primeira vez na história, os venezuelanos lideram o ranking de imigrantes no país. Em 2010, havia 2.869 venezuelanos no território brasileiro;já em 2022, esse número disparou para 271.514, um crescimento de quase 94 vezes mais do que em 12 anos.

Outro fator interessante diz respeito ao número de imigrantes portugueses no país que, ao contrário da Venezuela, sofreu redução. No mesmo período, registrou queda de 137.972 para 104.345, uma diminuição que correspondente a 24%.

Os dados são considerados históricos. Após um período de baixa desde 1960, o Brasil voltou a registrar o aumento na população vinda do exterior, impulsionado pelo crescimento dos imigrantes venezuelanos somado e pela diminuição dos portugueses no país.

O advogado Fábio Gioppo, especialista em Direito Internacional e de Imigração entende o movimento como algo natural e até já esperado, considerando a característica acolhedora e calorosa dos brasileiros.

“O Brasil sempre foi um país que acolheu imigrantes de braços abertos. Italianos, portugueses e tantas outras nacionalidades ajudaram a construir nossa cultura, nossa história e até nosso jeito de ser. Não é exagero dizer que temos uma verdadeira Itália dentro do Brasil — e que cidades como Santos e Rio de Janeiro são, sem dúvida, algumas das mais portuguesas fora de Portugal, por exemplo”, explica Gioppo.

Do Brasil para a Europa

Outro fenômeno em crescimento é a emigração do Brasil para o exterior. O Ministério das Relações Exteriores (MRE) aponta que 4,5 milhões de brasileiros vivem em outros países. E a Europa é um dos destinos mais procurados, segundo dados recentes do Itamaraty, somente entre 2020 e 2023, saltou de 1,3 milhão para 1,6 milhão.

Na Europa, conforme o Instituto de Estatística da Itália (Istat), 51.918 imigrantes vivem legalmente no território italiano, representando 1% da população estrangeira total. Já na Espanha, há cerca de 91.045 brasileiros em situação legal, segundo dados de 2022, do Instituto Nacional de Estatística (INE). E em Portugal há aproximadamente 513 mil brasileiros, de acordo com Ministério das Relações Exteriores.

Esse movimento migratório pode ser entendido como uma mudança geracional, visto que a Europa apresenta melhores condições de vida e oportunidades, como facilidade de mobilidade internacional, acesso à saúde e benefícios sociais, qualidade de vida e segurança, vagas de estudo além de chances profissionais e de empreendedorismo no exterior.

“Muitos brasileiros buscam no exterior uma melhor qualidade de vida. Mas também, para reforçar e confirmar seus laços culturais e familiares. Por isso, sempre comento que a cidadania não é apenas um direito, mas também uma forma de manter viva essa herança que nos conecta às nossas raízes”, conclui Gioppo.

