A Prefeitura de Sumaré realizará no próximo dia 2 de agosto (sábado), das 8h às 12h, o 1º Curso de Poda e Corte de Árvore, com o objetivo de orientar a população e profissionais da área sobre as técnicas corretas de manejo de árvores em áreas urbanas. A capacitação será realizada na Faculdade Anhanguera, localizada na Avenida Eugênia Biancalana Duarte, 501, no Jardim Primavera.

O curso será ministrado pelo especialista Demóstenes Ferreira da Silva Filho, que abordará os procedimentos adequados para poda e corte, respeitando o equilíbrio ambiental e as normas técnicas vigentes. A proposta é capacitar jardineiros, servidores públicos, prestadores de serviço e interessados em geral, para que as intervenções em árvores ocorram de forma segura, eficiente e sem danos à vegetação urbana.

Segundo o secretário municipal de Sustentabilidade, Guilherme Dall’Orto, a ação faz parte de uma agenda permanente de educação ambiental promovida pela Prefeitura. “Muitas vezes, por falta de informação, podas inadequadas acabam prejudicando a saúde das árvores e até colocando em risco a segurança da população. Com esse curso, queremos fortalecer uma cultura de cuidado com o verde urbano, que é essencial para a qualidade de vida nas cidades”.

As inscrições são gratuitas. Os participantes receberão certificado de participação ao final do curso. Link para inscrição: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeY1defmp9u3okHtuX106y3SqrXcwx0KGX-dT6ERMtSGZjXww/viewform?embedded=true

Leia Mais notícias da cidade e região

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP